El Programa de col·laboració de salut mental a l'atenció primària i comunitària (PSP) va atendre durant el 2021 a la demarcació de Girona un total de 17.308 persones, un 36% que l'any 2020. D'aquestes, 9.539 van rebre atenció psicològica de forma individualitzada o grupal i 4.485 van requerir d'interconsulta. Segons els indicadors del programa, un 17% del total van ser menors de 18 anys i els experts alerten que l'impacte de la pandèmia en el malestar emocional dels joves "no s'ha acabat". Concretament, a l’any 2021 s’hi van atendre 2.961 persones menors de 18 anys. La majoria amb símptomes d'ansietat, somatització, depressió, alteracions de conducta i dificultats relacionals, entre d'altres.

"Continuen arribant casos de malestar emocional derivats de la situació de confinament", assegura la psicòloga clínica del PSP, Debbie Fuentes. L’experta es refereix a joves amb alteracions de la conducta alimentària, disgust amb l'autoimatge i cognicions rígides vers l'alimentació, que tenen el seu inici en el confinament però que "afloren ara com a un problema", diu.

La psicòloga també informa de casos amb conductes no tan instaurades com per considerar-se un trastorn però que són un factor de risc i, en aquest sentit, subratlla la importància del treball conjunt del psicòleg amb els professionals de la infermeria pediàtrica a la consulta de l'atenció primària.

La psicòloga clínica també alerta de l'augment de les crisis d’ansietat i les autolesions que es tracten al programa. L'ansietat, i en concret, les crisis o les sensacions físiques relacionades (marejos, sensació d’ofec, taquicàrdies) són un dels motius més freqüents de consulta per part d'adolescents i també d'infants. Així mateix, Fuentes indica un augment de les consultes per autolesions no suïcides. "Els adolescents han vist limitades les possibilitats de descàrrega i regulació emocional fora de casa durant bastant temps, amb menys interacció social física, i una reducció del seu món a la seva pròpia habitació", argumenta.

En cinc anys el programa ha incrementat la dotació de professionals en més d'un 158% i a l'any 2021 hi havia 18 professionals de l'atenció a la salut mental inclosos al programa.