Les temperatures anormalment altes d’aquest mes de maig encara s’enfilaran més durant els propers dies, tot arribant al punt culminant durant el cap de setmana. Entre dissabte i diumenge, la temperatura màxima estarà més de 10 graus per sobre de la mitjana climàtica a zones de l’interior, i es podrien arribar puntualment als 36 o 37 graus al nord de ponent. També es preveuen nits tropicals, amb mínimes per sobre dels 20 graus. Per tot plegat, el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat «prudència» per evitar incendis.