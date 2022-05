Aquest cap de setmana, 21 i 22 de maig tindrà lloc la primera edició de «Sant Joan les Fonts amb els 5 sentits», una evolució de la clàssica exposició de flors que s’ha fet durant gairebé vint anys (Sant Joan Les Flors), però «més sostenible i adaptada al territori». Així ho destaca l’ajuntament, que explica que l’esdeveniment estarà distribuït en 5 àrees principals i «va molt més enllà d’una mostra ornamental de flors». A part de mirar, els organitzadors volen mostrar als i les visitants les potencialitats del paisatge santjoanenc per ser gaudit amb als 5 sentits. Per això s’han organitzat més d’una trentena d’activitats per a tots els públics que engloben tallers, xerrades, caminades, banys de natura, presentacions de llibres, poemes de flors i experiències sensorials, entre altres. També hi haurà una parada d’intercanvi de plantes, un mercat, food trucks i un trenet per recórrer el municipi sense necessitat de caminar. L’ornamentació floral seguirà tenint en el seu espai amb 26 punts arreu del municipi. En aquesta ocasió, a més, es dona gran rellevància a les nombroses fonts del territori, que seran l’escenari diverses actuacions musicals repartides durant tot el cap de setmana.