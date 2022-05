La sequera persisteix tot i les pluges i es pot agreujar en les properes setmanes

Les pluges d’aquesta primavera no han solventant, ni de bon tros, la forta sequera que pateix Catalunya, i que al llarg dels propers mesos encara es podria agreujar. Les comarques gironines no en són l’excepció, ja que des de fa mesos bona part de la demarcació es troba en situació de prealerta per sequera. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les capçaleres del Ter i el Llobregat són dos dels punts on s’ha registrat un dèficit de pluges més important: 350 litres per metre quadrat. Tot i això, hi ha fins a un 80% del país que pateix dèficits de precipitació significatius. Si bé, a les comarques gironines, durant la tardor la sequera havia estat especialment significativa a l’Alt Empordà, al llarg dels últims mesos la Cerdanya ha estat una de les comarques on la falta de pluges ha sobresortit respecte a la resta de comarques.

Les perspectives per a les properes setmanes tampoc són especialment optimistes. La previsió del Meteocat és que hi hagi una «manca previsible» de precipitacions significatives al llarg dels propers dies, de manera que es redueix la «finestra climàtica d’oportunitat» durant la qual és més probable que es produeixi una precipitació extensa i quantiosa, que seria el més necessari donades les condicions actuals de sequera. A més, Catalunya es troba a les portes de l’estiu, que són els mesos en què l’evaporació sol ser molt superior a les evaporacions. Per tant, el Meteocat adverteix que caldrà estar «molt atents» a l’evolució i possible agreujament de la sequera durant les properes setmanes, tant en la seva extensió com intensitat, així com a una diversificació d’impactes. Màxima alerta per l’onada de calor dels propers dies Les temperatures anormalment altes d’aquest mes de maig encara s’enfilaran més durant els propers dies, tot arribant al punt culminant durant el cap de setmana. Entre dissabte i diumenge, la temperatura màxima estarà més de 10 graus per sobre de la mitjana climàtica a zones de l’interior, i es podrien arribar puntualment als 36 o 37 graus al nord de ponent. També es preveuen nits tropicals, amb mínimes per sobre dels 20 graus. Per tot plegat, el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat «prudència» per evitar incendis.