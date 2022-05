La companyia Agbar, juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, han impulsat un projecte de restauració ambiental dels aiguamolls artificials que formen part de la depuradora de Begudà. El projecte ambiental té com a objectiu la restauració d'estanys d'aigua permanent i la millora de la qualitat ecològica dels ecosistemes i espècies aquàtiques del riu Turonell i el seu entorn d'influència. Amb aquesta actuació, es recuperen uns aiguamolls que van quedar fora d'ús com a infraestructura de depuració a partir de l'ampliació de l'EDAR, es creen hàbitats aquàtics adaptats per afavorir les espècies amenaçades, especialment d'amfibis, i es potencia la verneda existent gràcies a la reforestació.

En les tres basses interconnectades que reben les aigües provinents de la depuradora de Begudà, s'han extret els fangs, perquè reduïen el potencial com a hàbitat. Així mateix, s'ha fet una aclarida de vegetació, s'ha potenciat i incorporat vegetació de ribera i aquàtica autòctona, i a la tardor se sembrarà una zona amb llavors de prats de la Garrotxa de bona qualitat ecològica per afavorir a insectes i pol·linitzadors. Aquestes actuacions es complementen amb estructures que potencien refugis de fauna (per a ratpenats, amfibis i pol·linitzadors). Així, s'ha aconseguit la millora de tres hàbitats: un d'aigües dolces estagnants (estanys), un de verneda i un de prat de dall, per potenciar la fauna en declivi lligada a ecosistemes aquàtics i l'eliminació d'espècies invasores. L'espai es troba en l'entorn del riu Turonell, un afluent del Fluvià que neix a Begudà i que té uns 4 km de llargada amb un cabal permanent, però estacional, que està patint les conseqüències del canvi climàtic. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i de l'espai Natura 2000 Zona Volcànica de la Garrotxa. Finalment, l'actuació contempla una integració paisatgística de la infraestructura i un panell interpretatiu de l'entorn que facilita la visita i descoberta de l'espai. En els pròxims mesos, s'instal·larà un hotel d'insectes i caixes de ratpenats. En el disseny de les actuacions, s'ha tingut en compte els principis d'economia circular i sostenibilitat, així la majoria dels materials són naturals i reutilitzats in situ, a partir d'utilitzar tècniques de bioenginyeria i minimitzar la generació de residus. Una altra actuació a Sant Hilari Sacalm D'altra banda, a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, Agbar també preveu fomentar la preservació d'hàbitats d'espècies aquàtiques i la qualitat ecològica de la vegetació a la depuradora. En els pròxims tres mesos, s'impulsarà la gestió de zones arbustives i d'herbassar, l'adaptació de zones de rocalla per a amfibis i rèptils, i també la creació de caixes-niu per a ratpenats d'aigua.