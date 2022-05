Olot haurà de tornar a licitar el contracte de les escombraries ja que cap de les dues empreses que es va presentar complia amb els requisits mínims fixats en el plec inicial per passar a la següent fase de licitació. Tant l’equip de govern com els grups de l’oposició van apuntar ahir que el cost previst (37,4 milions d’euros en deu anys) ha estat una de les barreres per no adjudicar el nou contracte i que caldrà apujar-ne el preu.

El nou procés de licitació suposarà l’elaboració d’uns nous plecs tècnics i administratius, la consulta a cinc operadors econòmics del sector d’una estructura de costos per tal de proposar una nova fórmula de revisió de preus, i sol·licitar el preceptiu informe al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya. La licitació preveia algunes novetats respecte l’actual servei: la instal·lació de contenidors de paper i cartró a totes les àrees de recollida, l’actualització de les rutes i el pas dels camions d’escombraries perquè la recollida sigui més freqüent i evitar, així, contenidors saturats. Aquests canvis, però no entraran en vigor fins que no es tanqui el nou contracte, que ara s’haurà de tornar a licitar. Habitatge de lloguer social D’altra banda, el plenari municipal va aprovar ahir una modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que permetrà la construcció 87 pisos de lloguer social al barri de Sant Cristòfor. L’aprovació va comptar els vots a favor de l’equip de govern (JuntsxCat), l’abstenció d’ERC i la CUP i el vot en contra de PSC. L’oposició va qüestionar la intervenció d’una empresa privada en el projecte, però l’alcalde va assegurar que «era l’única manera» de tirar-ho endavant. «L’ajuntament no té els diners ni la possibilitat de demanar-los per afrontar aquesta operació. Per això intervé una entitat privada, que avançarà una quantitat molt important». El ple municipal va aprovar per unanimitat l’acceptació de tres subvencions concedides a l’Ajuntament d’Olot de Fons Next Generation per a l’adquisició de llibres per la Biblioteca, la modernització i gestió d’infraestructures d’arts escèniques i musicals i la construcció d’un bicicarril. Transport públic D’altra banda, la majoria de JxCat en el ple municipal es va quedar sola a l’hora de rebutjar una moció que reclamava la municipalització del transport públic a la capital de la Garrotxa. La proposta - presentada per Olot es Mou, Salvem les Valls, ATAAC, CNT Olot i CCOO- defensava que fos el mateix ajuntament qui gestionés aquest servei «a favor de les necessitats i interessos dels interessos dels olotins», va comptar amb el suport d’ERC, PSC i la CUP. En el ple d’ahir, també hi va intervenir el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que va presentar l’informe d’actuacions a Olot l’any 2021. Va destacar que el nivell de queixes i consultes a la capital de la Garrotxa és baix, que s’ha registrat una reducció dels terminis de la tramitació i que 29 olotins han presentat queixes, 8 de les quals dirigides a l’ajuntament.