Almenys 35 migrants han arribat ocults en camions des d’inici d’any a Girona

Almenys 35 migrants han arribat ocults en camions a la província de Girona des de principis d’any. Aquests polissons s’han detectat en tràilers que sovint s’aturen per posar carburant a la frontera o en poblacions pròximes. En tots els casos que s’han produït fins ara, els polissons han explicat a la policia accedeixen als vehicles pesants quan es troben en territori italià -sobretot al punt fronterer de Ventimiglia- i després, marxen en direcció cap a França.

El seu destí final pot ser divers però molts esperaven acabar al país gal però quan entren a Espanya i es troben en territori gironí, sovint són ells mateixos que fan sorolls i donen senyals d’alerta perquè s’adonen que han travessat la frontera, perquè el telèfon mòbil que porten els indica que han entrat a Espanya.

Aquesta pràctica d’anar en camions fa pensar a la policia que hi ha una màfia al darrere i en algun cas, els mateixos migrants han reconegut haver pagat a algú. No obstant això, la majoria de vegades diuen que han accedit a l’interior del camió sense ajuda de ningú i que el xofer no en tenia cap constància. Un fet que sempre corroboren també els conductors.

A les comarques gironines, hi ha aquests 35 migrants detectats fins ara, però en podrien ser més, ja que pot ser que alguns conductors no avisin la policia quan es troben amb la sorpresa. Normalment se’ls fa la readmissió cap a França però si són menors, se’ls acull i protegeix.

Aquesta setmana hi ha tornat a haver un nou cas amb polissones: s’han localitzat cinc dones nepaleses en un camió a Vilamalla. La descoberta va ser força diferent del que sol ser habitual perquè es va fer quan ja no hi havia el conductor del tràiler.

Una empresa de Vilamalla va trucar el dijous cap a les tres de la tarda als Mossos d’Esquadra que havien sentit crits que procedien d’un camió que estava aparcat a l’empresa. Els agents hi van anar i quan van obrir-lo, es van trobar que hi havia cinc dones migrants. Arran d’això, van alertar la Policia Nacional. Les dones després de ser ateses pel SEM, van ser traslladades a la comissaria de la Jonquera i un cop allà, van comprovar que les dones no havien estat mai a Espanya i per tant, es va procedir a fer la seva readmissió a França. El conductor del camió va declarar a la policia que el dia abans havia sortit d’Itàlia i que després un cop havia deixat el vehicle a Vilamalla ja havia tornat a casa i que no sabia res de les polissones. Les cinc dones són del Nepal i tenen edats compreses entre els 22 i 30 anys.

Dos menors a la Jonquera

La setmana anterior, el dia 10 de maig, també hi va haver un altre cas a l’Alt Empordà. La Guàrdia Civil de la Jonquera va alertar la Policia Nacional del mateix municipi que un camioner els acabava d’avisar que passava alguna cosa estranya a la zona de la càrrega del seu tràiler. Els mateixos guàrdies civils van anar fins a l’aparcament hi ha a prop de l’edifici de la seva secció fiscal i van obrir la porta del remolc i la sorpresa va ser: a dins hi havia dos menors d’edat: dos joves de 13 i 14 anys.

Els agents del CNP, que tenen la competència amb estrangeria, van arribar a lloc i es van fer càrrec dels dos polissons. Van comprovar que fossin menors i se’ls va aplicar la normativa en protecció de menors, que no preveu l’expulsió d’Espanya. Van identificar-los i van comprovar que no havien estat abans a aquest país.

Els joves eren dos afganesos de 13 i 14 anys i després se’ls va traslladar als Mossos d’Esquadra, que són els encarregats de fer els tràmits amb la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Un dels joves va explicar a la policia que havien entrat en el camió -que procedia de Sèrbia- a Venècia i que volien arribar fins a París, cosa que es va frustrar quan el tràiler va aparcar a la Jonquera.

Sorpresa a Fornells de la Selva

Deu dies, el dissabte dia 30 d’abril, va detectar-se un altre camió amb migrants, en aquest cas a Fornells de la Selva. Cap a les nou del vespre, els Mossos van rebre l’avís des d’un aparcament de camions on s’alertava que havien sentit sorolls d’un tràiler i que podia haver-hi algú al remolc. Els Mossos es van personar a lloc i no van poder contactar amb el camioner inicialment. Un cop obertes portes van comprovar que a dins, entre la càrrega d’uns dipòsits amb líquids, hi havia cinc persones: tres dones i dos homes. Arran dels fets, van alertar la Policia Nacional i els van traslladar a la comissaria de la Policia Nacional de Girona per identificar-los i posteriorment, a la de la Jonquera. Els polissons eren de la Índia i tenien entre 22 i 26 anys.

Aquests finalment van explicar als agents que havien entrat al camió a Itàlia el dia 28 i que el seu objectiu era arribar a Portugal. També van relatar que el xofer del tràiler no tenia coneixement que ells eren a dins i que un amic els havia ajudat accedir al camió. Davant dels fets van procedir a la seva readmissió cap a França.