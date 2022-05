L’Agència Catalana de l’Aigua ha rebut 166 propostes de les comarques gironines durant el procés participatiu endegat per a la revisió del Pla Hidrològic de Conques Internes per als propers sis anys, entre 2022 i 2027. Dijous es va fer a Girona una trobada on es va explicar quines d’aquestes propostes s’han acceptat, quines s’han desestimat i quines es troben en estudi. Entre les que s’han acceptat hi l’estudi de noves mesures per a la recuperació de zones humides del Baix Ter, els plans de control per evitar les pèrdues d’aigua a les xarxes de subministrament i millorar la qualitat de l’aigua contaminada per nitrats, entre altres. En canvi, entre les rebutjades hi ha la neteja dels sediments dels rius, ja que l’ACA considera que són elements que pertanyen al curs fluvial i que tenen una funció dins de l’estructura de la llera.

La gran majoria de les propostes nascudes a les comarques gironines han estat acceptades (129), mentre que setze han estat rebutjades i 21 més es troben en estudi. Entre les que sí que s’han acceptat, hi ha també la retirada d’infraestructures transversals en lleres, l’adequació de les concessions d’aigua a les condicions actuals i buscar la compatibilització de l’ús amb la producció energètica. A més, també s’ha donat el vistiplau a propostes com la promoció de sistemes de sanejament naturals i s’estudiarà la col·locació de xarxes per evitar l’arribada de residus sòlids al medi. Finalment, l’ACA es compromet a consolidar ajuts per a la construcció de plantes de desnitrificació i s’estudiarà la possibilitat d’actualitzar el mapa d’inundacions més sovint.