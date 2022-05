L’estany de Banyoles acollirà, enre el 29 d’agost i el 4 de setembre, el Campionat Europeu de Nacions Dragon Boat, que s’havia de celebrar a Ucraïna però que finalment es traslladarà al Pla de l’Estany a causa de la guerra. Es preveu que hi participin unes 1.500 persones d’arreu d’Europa.

Segons explica l’Ajuntament de Banyoles, la Federació Europea de Dragon Boat organitza cada any un campionat europeu: un any per a les seleccions nacionals de cada país i el següent obert a tots els clubs europeus. Enguany, el campionat de seleccions nacionals s’havia de celebrar a Kiiv, però s’ha hagut de cancel·lar per les circumstàncies que viu el país.

Banyoles, entre altres ciutats, es va oferir per ser la seu alternativa de la competició i durant el recent congrés de la Federació Europea es va acordar apostar per la capital del Pla de l’Estany.

«Que el malson acabi»

L’alcalde, Miquel Noguer, ha explicat que «al conèixer la situació d’Ucraïna vam proposar acollir Banyoles l’organització de la prova, desitjant que el malson que viu el país ucraïnès acabi i mostrant tota la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès».