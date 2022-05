Les empreses del lleure tremolen: «hem de mobilitzar un volum de personal que no tenim»

Després que la Generalitat de Catalunya hagi donat llum verda a la jornada intensiva a Infantil i Primària durant el mes de setembre i, en conseqüència, a l'entrada en vigor de les activitats de lleure educatiu fins a cobrir l'horari habitual, les empreses proveïdores ja avancen que tindran problemes per a trobar personal.

I és que la prestació del servei, que el Departament d'Educació ha xifrat en una hora diària de dilluns a divendres (20 hores en total) amb una ràtio d’1 monitor per cada 16 alumnes als centres ordinaris i 1 per cada 4 alumnes en el cas de les escoles d'educació especial, neguiteja les empreses especialitzades, que reconeixen que no tenen efectius disponibles. «Ara mateix tenim 10 monitors en actiu i una de les escoles que s’ha posat en contacte amb nosaltres té 400 alumnes, per tant necessitaríem 26 monitors per a poder-los prestar el servei», explica el gerent dels serveis educatius El Castellet de Cassà de la Selva, Juanjo Repiso. En aquest sentit, lamenta que el «hem de mobilitzar un volum de personal que no tenim» i afegeix que «cap empresa disposa d’aquest volum de monitors». A més, remarca que hauran de fer processos de selecció i formació als nous monitors «per una feina que només tindrà una durada de 20 dies».

En aquest sentit, la directora de l’entitat banyolina La Bambalina, Tere Tarrats, sosté que «no és gens fàcil aconseguir tanta gent amb disponibilitat de treballar només una hora al dia i, a més, sense poder-los oferir cap continuïtat». Ara compta amb 8 monitors en actiu, però ja avança que si les 10 escoles a les que donen servei habitualment els demanessin assumir les activitats extraescolars de setembre els diria que no perquè «seria impossible poder-ho fer». Per la seva banda, des de Tot Oci, amb seu a Salt, asseguren que «com a mínim» hauran de duplicar el personal disponible per a poder donar resposta a la demanda, passant dels 120 monitors actuals als 240. Una impressió que subscriu el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, Pep Montes. «La dificultat més gran no serà logística ni econòmica, sinó de trobar els recursos humans necessaris». Amb tot, alerta que «si a final de curs no tenim el llistat definitiu de participants a les activitats de lleure, tindrem un greu problema organitzatiu».

Les empreses, però, asseguren que fins ara les direccions dels centres només han temptejat el terreny per a saber si les entitats tindrien disponibilitat de prestar el servei, però lamenten que «es mouran a última hora». «Ens tocarà córrer a nosaltres per a poder cobrir les necessitats dels centres», augura Tarrats. «Hem tingut molt poc temps per a donar-hi voltes, ens ho trobarem a sobre quan arribi el moment», vaticina Montes.

Tot i això, és optimista. «El sector de la petita i la mitjana empresa en l’àmbit del lleure és molt potent i estan distribuïdes arreu del territori, per tant, la capacitat de prestar el servei no serà un problema». Per la seva banda, Repiso creu que «la majoria de monitors s’ho podran combinar amb els estudis», però confessa que haurien preferit «que no s’haguessin retallat una setmana els casals d’estiu». Des de Tot Oci, a més, asseguren que «respondrem i estarem a l'alçada perquè ens impulsen les ganes de treballar i l'estima pel sector».

Una decisió «inacceptable»

La junta de directors de les escoles públiques de les comarques gironines va fer arribar un escrit al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, on va qualificar «d’inacceptable» que la «decisió d’introduir la mesura de l’organització de les activitats de lleure per resoldre la conciliació familiar es faci sota el ‘paraigües’ de les direccions». En aquest sentit, van acusar al Departament d’Educació de «falta de coneixement tècnic» dels centres i van assegurar que començar abans el curs «no és un problema en sí, al contrari, podríem afirmar amb alguns matisos que és una decisió encertada des de la vessant socioeducativa», però no entenen que estigui relacionat amb un canvi de jornada escolar.