El Trueta continua apostant per incrementar la capacitat docent. Així, aquest any es disposarà per primera vegada de quatre residents de radiologia, un més del que tenia fins ara. També s’ha aconseguit l’acreditació per Medicina Nuclear i s’han fet els tràmits per una Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral . També s’ha iniciat la sol·licitud per acreditar reumatologia com a unitat docent i incrementar en un resident més les especialitats de cardiologia, aparell digestiu i oncologia mèdica.