La calorada que afecta aquests dies Catalunya està deixant un dissabte de maig amb temperatures de plena canícula estiuenca: màximes generals d'entre 33ºC i 37ºC a gran part de l'interior, especialment a la Catalunya Central, Ponent, Prepirineu i interior de Girona. A les 16 hores, destaquen registres com els 37ºC de Súria, els 36,9ºC d'Artés, els 36,7ºC de Cardona, els 36,5ºC d'Organyà, els 36,4ºC de Caldes de Montbui, els 36,3ºC de Solsona, els 36,2ºC de Sant Romà d'Abella i també a Olot o els 36ºC de Baldomar, segons dades de Meteocat i Meteoclimatic. La màxima registrada a Catalunya en un mes de maig són els 38,2ºC de Vinebre el 12/05/2012. A la costa, el termòmetre es manté per sota dels 30ºC, però amb notable sensació de xafogor.

A la ciutat de Barcelona, les temperatures s'han situat majoritàriament per sobre dels 30ºC, amb 31,8ºC al Zoo, 31,3ºC al Raval i 31,2ºC a l'Observatori Fabra, a la muntanya del Tibidabo. Es tracta de només dos graus menys que el rècord absolut de maig a l'estació meteorològica, amb una sèrie de 109 anys d'història (33,4ºC, el 31/05/2001). No és l'única estació que s'ha quedat a fregar del seu rècord de màxima en el cinquè mes de l'any. A Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà), la temperatura ja arriba als 36,2ºC, a només quatre dècimes dels 36,6ºC del 13/05/2015. I a l'estació d'alta muntanya de Boí –a 2.535 metres-. la màxima aquest dissabte s'ha enfilat fins als 17,6ºC, a només un grau del rècord de maig de 18,6ºC registrat el 29/05/2001.

Platges amb ocupació alta a Barcelona

Les platges s'han omplert de qui ha optat per banyar-se i prendre el sol en aquest dissabte de mitjan maig marcat per la calorada. Aquest és el cas de la platja del Bogatell, plena fins i tot a les hores de màxima intensitat. Cap a les 16 h, quan el termòmetre ha vorejat els 30ºC, a la sorra hi havia un estol de banyistes, alguns refugiats sota para-sols i altres sota barrets de palla.

Segons la web 'Banys i platges' de l'Ajuntament, l'ocupació al Bogatell ha estat alta aquesta tarda, com a Sant Miquel, la Barceloneta i Nova Icària, mentre que les altres platges del litoral barceloní han estat una mica menys concorregudes.

Síndries, llibres o pales de platja han refrescat i entretingut els banyistes i altres han jugat a voleibol o practicat surf d'estel o de vela. El que no s'han vist, o almenys no d'una forma evident, han estat cigarretes. Ja hi ha en marxa una campanya informativa per donar a conèixer la prohibició de fumar a les platges de Barcelona a partir del juliol, quan es preveu que entri en vigor la nova regulació.