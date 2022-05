Les bones temperatures que hi ha hagut aquest cap de setmana han deixat una imatge més pròpia de juliol o agost, que no pas del mes de maig a la Costa Brava. Platges plenes de banyistes que han aprofitat les altes temperatures per refrescar-se i fer, en molts casos, la primera capbussada de l'any. Tot plegat ha fet que, de nou, molts establiments del litoral gironí, sobretot els del Baix Empordà, haguessin de penjar el cartell de 'complet'.

De fet, al Baix Empordà, les ocupacions el divendres fregaven el 85%, però la nit de dissabte en molts negocis han vist com han hagut de dir que no a molts turistes que pretenien reservar una habitació. Des del sector es mostren "molt optimistes" de cara a l'estiu.

Maig estival a la Costa Brava central

Les platges de la Costa Brava central han recuperat l'aspecte estival d'abans de la pandèmia. Ho han fet, però, a ple mes de maig i amb un sol de justícia. Els més de 30 graus i el temps radiant que ja s'havia anunciat han fet que els passejos marítims com els de Palamós, Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols s'omplissin de banyistes que no han volgut deixar passar l'oportunitat per anar a gaudir de les cales i platges del litoral baix-empordanès. En altres localitats més petites com Calella de Palafrugell o Begur l'afluència ha estat encara més evident i han estat molts els establiments que han arribat al 100% d'ocupació.

De fet, des de l'hostaleria de la zona assenyalen que estan "molt contents" amb la quantitat de visitants que han tingut aquest cap de setmana i que confirma un "bon començament de temporada". En aquest sentit, la presidenta del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, ha destacat que la destinació ha consolidat un "turisme de qualitat" i espera tenir "un molt bon estiu".

Un bon estiu

La directora del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, explica que esperen un "molt bon estiu" i, de fet, molts establiments tenen reserves ja consolidades pels mesos de juliol i agost. "Tenint en compte que ja no hi haurà restriccions per la pandèmia, molts visitants ja reserven amb més temps que abans", concreta.

Així, els petits establiments de localitats com Calella de Palafrugell, Tamariu, Begur o Pals tenen ja un nombre important de reserves. Els hotels més grans de Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols, tot i que encara no estan al 100%, faran "molt bons registres de ben segur".

Plens en pandèmia també

Val a dir que la Costa Brava Centre ha estat una de les destinacions que millor ha suportat els efectes de la pandèmia. L'estiu del 2020 en plena onada i amb fortes restriccions d'obertura de locals, els establiments de la costa del Baix Empordà van registrar fins al 90% d'ocupació entre els mesos de juliol i agost, malgrat la falta de turisme.

L'estiu passat també hi va haver bones xifres i, de fet, es va arribar a omplir en diversos moments, quan les restriccions permetien obrir. El motiu, explica Lloberol, és que s'ha consolidat un turisme de qualitat provinent de França, l'àrea metropolitana de Barcelona i de la resta de l'Estat.

La resta de la Costa Brava

A la resta de la Costa Brava les platges s'han omplert, si bé l'ocupació no ha estat la mateixa que la zona del Baix Empordà. Cal tenir en compte, que la central només suposa prop d'un 20% de totes les places que hi ha disponibles en el litoral de la demarcació. En aquest sentit, els establiments de la Selva Marítima i de la costa de l'Alt Empordà són més grans i, per tant, depenen més del turisme estranger i no tant del de proximitat que és el més habitual a la Costa Brava Central.

A tall d'exemple, a Blanes s'ha registrat una ocupació del 40%, si bé el sector preveu que aquest estiu s'animi més i es pugui arribar a xifres properes a les d'abans de la pandèmia. Amb tot, el sector sempre s'ha fixat el 2023 com l'any definitiu de la recuperació del turisme a la demarcació de Girona.