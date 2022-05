«Girona és un lloc molt atractiu per treballar de notari»

Girona no és un destí prioritari en alguns cossos de funcionariat públic, com ara el de jutges o fiscals: els sous són els mateixos a totes les comunitats autònomes però el volum de feina és diferent. Això complica molt la cobertura de vacants, ja que de seguida que poden, demanen un canvi de destí.

En canvi, no és el cas dels notaris: «Girona és atractiva per exercir de notari, de fet ho és Catalunya en general», assegura el notari i vocal per Girona del Col·legi de Notaris de Catalunya Pablo Vázquez. «Catalunya compta amb un dret propi que és modern i que s’ha anat renovant molt amb l’aprovació de noves lleis», explica. «Això és fantàstic pels notaris, es treballa molt bé, i tot i que som una zona receptora, molta gent s’acaba quedant», subratlla, i hi té molt a veure l’elevada activitat empresarial i també el bon nivell de vida.

És cert que per norma, als gironins no sembla interessar-los la professió. Vázquez admet que Catalunya és una zona amb dèficit de notaris, perquè no hi ha la mateixa tradició d’opositar que en altres comunitats com ara Aragó o València, on no sol haver-hi mai vacants. De fet, molts dels notaris que exerceixen a la província provenen d’aquests territoris, i també de la resta de l’Estat.

Segons les dades facilitades pel Col·legi Notarial de Catalunya, a la demarcació de Girona hi ha un total de 59 notaries, i en aquests moments n’hi ha 48 de cobertes. Les 11 vacants actuals s’estan intentant cobrir a través d’una convocatòria del Departament de Justícia oberta fa cosa d’un mes.

Les vacants en qüestió estan repartides a tota la província, però la majoria no van aconseguir cobrir la plaça en l’anterior convocatòria. És el cas de notaries situades a Olot, Camprodon, Hostalric, Besalú, Castelló d’Empúries i Girona. D’aquestes, n’hi ha tres que surten a concurs per trasllat del notari que cobria la plaça (la Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí i Cadaqués), i en el cas de Vidreres es convoca perquè el notari que l’ocupa està d’excedència.

La convocatòria de places encara no s’ha resolt, però els resultats provisionals assenyalen que de moment només s’ha cobert la plaça de Girona i de Castelló d’Empúries. La resta, a hores d’ara ha resultat deserta. En aquest sentit, el vocal resol que es tracta d’una situació que no resulta anormal, i indica que encara que hi hagi places que quedin desertes, la població no queda desatesa: «s’ofereix servei des d’altres municipis i ve un notari uns dies la setmana», aclareix Vázquez.

Moviment

«La provisió de vacants és habitual, sempre hi ha gent que es vol traslladar, altres es jubilen o es moren, i sempre queden places buides», explica el notari. Les places surten a concurs uns dos o tres cops l’any. I de les notaries que esperen ser cobertes, n’hi ha quatre que fa prop de tres anys que vaguen de concurs en concurs, apareixent en la mateixa llista. Són notaries de Girona, Hostalric, Camprodon i Olot.

«Hi ha notaries que es cobreixen abans que altres, n’hi ha que costen més, com ara a pobles petits, on solen anar-hi els que acaben d’aprovat», manifesta Vázquez. A ciutats grans sol haver-hi més competència perquè els nou vinguts troben notaris ja consolidats, i han d’obrir-se camí amb més dificultats.

«Ara ja no passa com abans; fa 40 o 50 anys exercir la notaria era una carrera constant per escalar», assegura. «Si es feia un concurs de vacants i no te n’assabentaves, agafaves un bon disgust, i en canvi ara això ja no passa», indica. I conclou: «a mi ara ni se m’acudeix mirar si hi ha vacants, aquí hi estic molt a gust».