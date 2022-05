La violència masclista supera els nivells del 2019 i atenen 383 víctimes en 3 mesos

Els casos de violència masclista segueixen pujant a les comarques gironines i se superen els nivells prepandèmics. Durant el primer trimestre d’aquest any, la policia ha atès un 13,32% més de dones maltractades que el mateix període de l’any 2019. En total, han hagut d’assistir 383 víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella en els primers tres mesos de 2022.

Les denúncies també han anat a l’alça i s’han situat en 368. Això representa un 5,75% més de demandes presentades a la Regió Policial de Girona que durant el primer trimestre del 2019 (348). Aquestes dades demostren com aquesta xacra en comptes de recular segueix en l’ordre del dia i malauradament, es manté en xifres elevades. Una problemàtica que s’aborda des de molts àmbits i que les institucions demanen eradicar i denunciar al més mínim indici. Una xacra de la qual, malauradament però, es coneix una porció petita, ja que els experts asseguren que hi segueix havent una gran xifra negra.

Les detencions per la seva banda, es mantenen gairebé en les xifres del 2019, amb 128 arrestats, tots ells majors d‘edat, entre el gener i el març d’aquest any.

Es dona el cas que molts d’aquests detinguts un cop condemnats compten amb mesures cautelars que els impedeixen per exemple tenir contacte amb la dona o bé apropar-s’hi.

A vegades però els maltractadors acaben saltant-se les mesures i això comporta, el que s’anomena un trencament de condemna, que els suposa una detenció per no haver fet cas a aquesta prohibició.

Aquest indicador curiosament aquest primer trimestre també s’ha quedat amb la mateixa xifra que ara fa quatre anys: 38 casos.

Crims masclistes

La violència masclista també s’ha cobrat la vida de dues dones aquest any. Una mare i una filla a Lloret de Mar. Si les investigacions no donen un gir, de moment elsMossos consideren que el crim de la urbanització dels Pinars va ser un cas de violència masclista. El presumpte assassí seria el pare, un milionari rus que hauria matat la dona i la filla i després s’hauria penjat. Les dues dones van morir després de rebre ganivetades a la jugular i cops de destral al cap. Aquest doble assassinat va commocionar Lloret de Mar. El fill de la família va assegurar fa pocs dies al rotatiu britànic Daily Mail que el seu pare no podia ser l’autor del doble crim.

Més detinguts en família

La violència masclista també s’analitza en l’àmbit familiar. Segons les dades del departament d’Interior, les persones detingudes han patit un increment destacable: del 35,29%. S’han assolit els 24 arrestats i un d’ells, era menor d’edat. Aquest tipus de violència és aquella que l’exerceix un home contra una dona però que no és la seva parella ni l’exparella. Sovint són els fills que maltracten les seves mares.

Les víctimes d’aquest àmbit també han pujat durant el primer trimestre i s’han col·locat en 79. Això suposa un creixement del 19,70% respecte al 2019.El què també ha patit un creixement és el nombre de denúncies i ho fa fet de forma també molt destacada: un 23,08%. La policia ha tractat 52 demandes d’aquest tipus de violència masclista en l’àmbit familiar a laRegió Policial de Girona i també, ha hagut de tractar casos de trencament de condemna, el 2019 no n’hi havia hagut cap. Una de les víctimes mortals del crim deLloret es considera d’aquest àmbit, perquè el pare hauria matat la filla.