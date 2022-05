La calor va ser la tònica del cap de setmana, amb temperatures extremes que van batre el rècord màxim al maig a Catalunya, situant-se sovint per sobre els 35 graus. La màxima es va registrar a Anglès i Castellbisbal, amb 38,5 graus, mentre al pantà de Siurana es van registrar 38,4, a Santa Coloma de Farners 37,4, i a Capmany i Girona 35. Per damunt de 400 metres es va produir inversió tèrmica amb humitat baixa i temperatures per sobre els 20 graus. La previsió és una baixada de temperatures d’uns deu graus.