Girona compta amb dues zones on l’Exèrcit té una gran activitat: les bases de Sant Climent Sescebes i de Roses. Com en qualsevol activitat, s’hi produeixen accidents, unes xifres que cada any varien. Les últimes dades públiques són les del 2020 i mostren que hi ha poca sinistralitat a la província: es van detectar vuit accidents. Tot i això, hi ha hagut un creixement respecte al 2019, quan els fets van caure a mínims històrics: un sol fet.

En el cas del 2020, dels vuit accidents, quatre d’ells van tenir lloc mentre es realitzava una pràctica esportiva; un mentre es feien tasques de manteniment i els quatre restants es troben en la categoria anomenada «altres accidents». Aquí hi entren les caigudes, atropellaments o instrucció amb material, entre altres. El Ministeri de Defensa publica anualment un document on fa públics els accidents i agressions que s’han produït a les Forces Armades i resumeix les dades de sinistralitat que, com a conseqüències d’accidents de caràcter militar, s’han produït durant l’any. Si es miren les dades per províncies on l’exèrcit té activitat, la de Girona és una de les que registra menys accidentalitat (0,78% del total). A tot Espanya, el 2020 va tancar amb 1.151 accidents militars, una xifra més baixa que l’any anterior, quan hi van haver 1.827 incidents amb 1.870 afectats. S’ha de dir que, segons les dades de Defensa, la major part dels fets van succeir mentre es feia instrucció esportiva (566). Madrid, on hi ha més accidents Quant a zones d’Espanya amb més afectació, s’ha de dir que Madrid encapçala el nombre de sinistres, amb 159; en segon terme hi ha Saragossa, amb 97, i el tercer lloc és per València, amb 94 casos. Totes tres són àrees on hi ha un alt nombre de militars.