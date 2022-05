Girona, segona província amb més donants de llet materna en una dècada

Uns 500 nadons s’alimenten cada any a Catalunya amb llet materna provinent de mares donants altruistes. Es tracta de nadons prematurs extrems que pesen menys de 1.500 grams o neixen abans de les 32 setmanes de gestació. Pel fet de ser prematurs, a les seves mares no els ha pujat la llet. En aquests casos, i sota prescripció mèdica, la millor alternativa és la llet materna de banc.

El 2011 es va crear el Banc de Llet, un servei del Banc de Sang i Teixits que té com a objectiu assegurar l'alimentació de tots els prematurs o nounats de Catalunya que ho necessitin per prescripció mèdica i que, per causes majors, no puguin ser alletats per la mateixa mare.

En tota aquesta dècada, la província de Girona és la segona de Catalunya que suma més donants voluntàries, seguida de Barcelona. En total, 644 mares gironines han donat llet, mentre que 468 nadons gironins n’han sigut receptors. En el total de Catalunya, n’han rebut pràcticament 5.000.

Ser donant és relativament fàcil. A diferència dels donants de sang, que poden ser-ho durant molts anys, la donant de llet materna només pot donar quan té un fill. Per això, tot i que cada any augmenta el nombre de mares donants de llet, continua sent necessari incrementar-ne la quantitat per assegurar que tots els nadons que necessiten llet en tinguin. El Banc de Llet, del Banc de Sang i Teixits, recull, analitza, processa i distribueix la llet materna a les unitats de neonatologia d’onze hospitals catalans. És l’únic centre similar a Catalunya.

Els passos per ser donant són clars i senzills: cal tenir bona salut i dur uns hàbits de vida saludables, s’ha d’estar alletant el mateix nadó i tenir llet suficient.

La donant pot donar la quantitat de llet que vulgui. Cal, però, mantenir el compromís d’informar el Banc de Llet si hi ha algun canvi.

«Dono llet per segon cop»

Mireia Tarradellas, d’Olot, ha sigut mare de la seva segona filla i ha decidit tornar a donar llet, després de la bona experiència de la primera vegada. «Quan encara estava embarassada de la meva primera filla, fa dos anys, un amic em va explicar el funcionament del Banc de Llet i em va sorprendre gratament, ja que no tenia coneixement de la seva existència. Em va motivar molt saber que la llet es destina a nadons prematurs i em vaig decidir de seguida a participar-hi», explica.

Poc temps després d’haver nascut, Tarradellas va anar al Trueta fer-se una analítica de sang i, com que tot va sortir correcte, va iniciar el procés: «És senzill, en el meu cas mentre dono llet a la meva filla, entre tongades aprofito per treure-me’n i guardar-la en un pot, que després poso al congelador. Un cop al mes, un responsable del Banc de Llet els ve a recollir a casa, per tal que no m’hagi de desplaçar». En la primera experiència, al cap de sis mesos va deixar de donar-ne per la senzilla raó que no tenia més llet. «Des del febrer que ho estic tornant a fer i animo a totes les mares a ser donants perquè es tracta d’un gest senzill i et donen moltes facilitats», conclou.