Després d’una setmana d’altes temperatures i un sol acaparador típic d’estiu, la situació meteorològica a Catalunya farà un gir de 180 graus, i les pluges acabaran descarregant a la comunitat autònoma.

Així doncs, a partir de dimarts a la matinada, els núvols aniran omplint el cel ràpidament i al llarg del dia les precipitacions aniran en augment d’oest a est. Afectaran de manera més continuada i general el matí, però serà de manera més extensa i intensa al final del dia.

Perill alt per precipitacions

L’avís per perill per pluges intenses marcat pel Servei Meteorològic de Catalunya serà moderat al matí, però alt a la tarda al sud de Catalunya (Baix Ebre i Baix Camp) i la zona del Pirineu (Berguedà, Ripollès i Osona). La intensitat serà entre feble i moderada, però localment forta i també és possible que vagi acompanyada de calamarsa o pedra petita, a part, no es descarta que hi hagi un episodi de temps violent.

La cota de neu baixarà al llarg del dia fins als 2.000 metres al Pirineu occidental i localment al nord del Pirineu fins als 1.800 metres.

El vent incidirà a l’Empordà, on bufarà la tramuntana tota la jornada amb algunes ratxes fortes i en algun punt del nord del sector una mica més forts.