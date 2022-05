El Tren Groc torna a circular per la Cerdanya i el Conflent. Després d’una altra aturada de dos mesos per a la reparació de diversos elements del trajecte ferroviari, el comboi ha recuperat aquest mes de maig els itineraris habituals entre la Tor de Querol i Vilafranca de Conflent amb bona part dels murs per on passen les vies renovats.

L’aturada de dos mesos durant el març i l’abril s’ha sumat a la que ja va patir el tren a final de l’any passat. Aquests talls programats del servei formen part del projecte de millora global de la línia, en què la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), titular de la línia, hi ha destinat un pressupost de 41 milions d’euros.