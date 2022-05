L'Hospital de Campdevànol ha començat a aixecar les restriccions derivades d'un brot de covid-19 que es va detectar el 2 de maig passat amb 11 pacients i un treballador contagiats. En aquests moments només queda un malalt de covid a l'hospital. El centre va decidir restringir totalment les visites a la planta 2 on hi ha malalts amb diferents patologies com ara fractures de fèmur o problemes digestius i respiratoris. Des de divendres ja es permeten les visites d'un únic acompanyant per pacient a la unitat 1 entre les nou del matí i les nou del vespre, mentre que a la unitat 2 també es permet un únic acompanyant de 12 a 14 hores i de 18 a 20 h. Ara, per tant, només els malalts ingressats per covid continuen tenint les visites restringides.