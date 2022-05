Ports of Catalonia ha estat present a la Seatrade Cruise Global 2022 de Miami amb estand propi. L’esdeveniment ha servit per a la promoció dels ports de Palamós, Roses i la Ràpita amb les marques Costa Brava Cruise Ports i Delta Ebre Port amb trobades amb les principals companyies i captació de noves línies de creuers per al futur.