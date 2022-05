La retirada de mascaretes dispara les infeccions entre els nens gironins

Feia mesos que diversos sectors demanaven la retirada de mascaretes als centres educatius, petició que va anar en augment a mesura que la situació epidemiològica anava millorant i el govern començava a plantejar retirar-la dels espais interiors.

Tornant de Setmana Santa, els nens i els docents van poder tornar a veure’s les cares, després de mesos de limitacions. Aquest anhelat retorn a la normalitat ha implicat grans beneficis a nivell emocional i educatiu, però en l’àmbit sanitari s’està produint un efecte contrari i es confirma el que ja van vaticinar els experts: el repunt d’algunes patologies que han tingut una presència pràcticament testimonial durant aquests dos darrers anys.

«El fet de portar mascareta i la distància social va disminuir molt la incidència de malalties infeccioses respiratòries i gastrointestinals en els nens», explica a aquest diari el pediatre especialitzat en gastroenterologia de l’hospital Trueta, Pablo Sáez, qui afegeix que «durant les darreres setmanes, des de la retirada de l’obligatorietat de la mascareta i l’augment dels contactes socials, s’està produint un augment notable de les visites pediàtriques a urgències per aquests motius». En concret, en els darrers quinze dies les urgències del Trueta han registrat un increment de més del 50% d’atencions per infeccions víriques en nens, tant respiratòries com gastrointestinals.

A més, segons explica Sáez, «cal tenir en compte que els nens han deixat d’immunitzar-se perquè no s’infectaven i això s’accentua en menors de sis anys, que tenen un sistema immunitari més indefens», especifica el pediatre del Trueta.

Malgrat tot, puntualitza que les xifres són similars a les d’abans de la pandèmia i el repunt d’ara destaca perquè en els últims mesos pràcticament no hi ha hagut infeccions.

Tot i l’augment del contagi en general, també de la covid-19, Sáez no recomana recuperar la mascareta. «En general, és molt important mantenir una correcta higiene de mans i evitar que un nen que està malalt tingui contacte amb altres nens, això implicaria no anar al centre ni a les activitats extraescolars fins a la resolució de la simptomatologia».

Cap cas d’hepatitis a Girona

D’altra banda, una altra patologia infantil que actualment està generant alarma a nivell mundial és la de l’hepatitis aguda d’origen desconegut. Sáez considera que el motiu de preocupació no és la malaltia en si, sinó que «fa unes setmanes es va detectar un nombre de casos a ́l’edat pediàtrica que era superior a l’esperable i, a més, alguns d’aquests van ser tan greus com per necessitar un trasplantament hepàtic», especifica.

La causa exacta continua encara sota investigació activa però en un nombre significatiu de casos s’ha trobat un adenovirus. Aquest virus és causant freqüent de quadres de gastroenteritis aguda en nens i l’hepatitis pot ser una complicació «poc freqüent». Algunes hipòtesis corroboren que l’origen de l’hepatitis seria la covid-19. «Sí que és cert que alguns casos d’hepatitis al Regne Unit i als Estats Units també havien sortit positius de covid-19, però tampoc se sap si n’és la causa o senzillament també tenien covid-19 per l’alta incidència comunitària; per tant encara és incert», concreta.

Sáez concreta que a Girona encara no s’ha detectat cap cas ni tampoc de sospitós

Sáez sí que constata que l’hepatitis «no té cap relació amb la vacuna contra la covid-19, ja que cap dels casos reportats al Regne Unit havien estat vacunats».

El pediatre envia un missatge de tranquil·litat, ja que «la majoria dels pacients han presentat una recuperació completa, excepte alguns casos que han requerit trasplantament hepàtic, però segons els darrers informes de les autoritats sanitàries no s’ha produït cap mort a Catalunya ni a Espanya». A més, Sáez concreta que a Girona encara no s’ha detectat cap cas ni tampoc de sospitós. «La població en general està tranquil·la i les famílies dels pacients que he atès per virus intestinals, en cap cas han mostrat preocupació per si els símptomes podien correspondre a l’hepatitis aguda», conclou.