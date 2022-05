La Biblioteca de Banyoles ha obert aquesta setmana l’Aula d’Estudi, un espai per a investigadors i estudiants a partir de 16 anys. S’hi podrà accedir fins al 15 de juny i, com a novetat, oferirà un horari ampliat. En aquest sentit, obrirà les seves portes de dilluns a divendres de les deu del matí a les dues del migdia, i de les quatre de la tarda a les deu del vespre. Els caps de setmana també estarà oberta, en concret, de dos quarts d’onze del matí a les dues del migdia i de les quatre de la tarda a les deu del vespre. L’Aula d’Estudi també obrirà dilluns 6 de juny, dia festiu, en el mateix horari que els dies feiners. Per a accedir-hi, caldrà presentar el DNI a l’entrada.