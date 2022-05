La Fundació Oncolliga Girona celebrarà aquest diumenge un dinar benèfic a l’espai exclusiu Mas Marroch de Vilablareix, gestionat per l’equip dels germans Roca. L’entitat recupera així la data habitual d’aquest acte benèfic, que habitualment té format de sopar, després que la situació de pandèmia obligués a suspendre’l el 2020 i a traslladar-lo al mes de novembre el 2021.

Aquest tradicional acte benèfic no solament contribueix a la recaptació de fons per tirar endavant els serveis d’ajuda al malalt de càncer i els seus familiars que du a terme l’Oncolliga, sinó que es converteix també en punt de trobada de totes aquelles persones que dia a dia ajuden l’entitat. En aquesta ocasió, s’espera la participació d’unes 250 persones, entre les quals hi haurà representació de moltes de les delegacions que donen continuïtat a l’entitat, a més de personalitats de la política, de l’àmbit sanitari i del món cultural, empresarial i social. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, han confirmat la seva assistència.

Primera Oncotriatló a Llançà

D’altra banda, una desena d’equips participaran aquest dissabte a Llançà en la primera edició de l’Oncotriatló, el nou repte esportiu i solidari organitzat per la Fundació Oncolliga Girona.

L’Oncotriatló és una prova solidària per equips que combina tres modalitats esportives (córrer, caiac i natació) i que té com a objectiu recaptar fons per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.

El repte començarà a les 9 del matí i cap a les 2 del migdia es farà un dinar per als participants i voluntaris al Passeig Marítim.