La Vall d'en Bas i Olot, els municipis catalans que han acumulat més pluja en l'últim episodi

La Vall d'en Bas i Olot són els dos municipis catalans que han acumulat més aigua en l'últim episodi de pluja.

En aquests dos municipis de la Garrotxa s'hi han acumulat més de 50 litres. Des d'ahir i fins avui a les 9 del matí, han concentrat 57,5 litres (La Vall d'en Bas) i 56,1 litres (Olot), respectivament, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

En altres àrees de la província, com al Ripollès també hi ha hagut una bona regada. A Sant Pau de Segúries per exemple, s'hi han acumulat 49,8 litres. En punts del Gironès, on les pluges han estat localitzades, també hi ha hagut registres destacats com ara a Fornells de la Selva, on s'han registrat 35,9 litres en aquest episodi de pluja de dimarts i que s'ha allargat fins avui a primeres hores del matí. A la ciutat de Girona, en canvi, les precipitacions han deixat 14,9 litres.

Avui pot haver-hi encara alguna precipitació a la província de Girona però de cara a la tarda ja s'anirà aclarint el dia.

Neu al Pirineu

Les comarques gironines són de les zones de Catalunya que s'han beneficiat més d'aquestes precipitacions, que fins i tot han deixat neu en punts alts del Pirineu. Hi ha hagut nevades a Ulldeter o la Molina o Masella.

Una nevada a ple mes de maig i que també ha portat una reculada de les temperatures i que ha fet oblidar "l'estiuet" viscut sobretot durant el diumenge i que va portar temperatures màximes rècord per un mes de maig.

A partir de demà tornen a remuntar les temperatures però ja amb registres més normals per l'època.

Temporal marítim

D'altra banda, avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per fort onatge a la costa de l'Alt Empordà. Aquest temporal marítim està previst que comenci a partir del migdia i que porti onades que poden superar els 2,5 metres d'altura.

Aquesta situació s'estendrà demà també al Baix Empordà. D'altra banda, s'espera que aquest episodi també vagi acompanyat de tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà.

La previsió del Meteocat per a les pròximes hores