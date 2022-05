La Generalitat ha licitat la maquinària i el sistema de billetatge per implantar la T-mobilitat Cataluny a ales ATM de Lleida, Girona i Tarragona. Es tracta del sistema digital de taquillatge que permetrà als usuaris viatjar amb una targeta recarregable o mòbil, amb unes tarifes que es comptaran en base al quilometratge.

Les comarques gironines, tanmateix, són les últimes on es preveu fer arribar aquest sistema. Actualment hi ha algunes comarques que ja estan totalment integrades i altres que només tenen alguns municipis integrats, però de cares a aquest 2022 es treballa per integrar la Garrotxa i també hi ha la petició de la Bisbal, que s’estudiarà. Per a la resta de comarques de Girona -bàsicament l’Alt i el Baix Empordà i part de la Selva-, s’estudiarà la seva integració de cara al 2023. En canvi, Tarragona ja està integrada al 100% i l’Alt Pirineu i Aran s’integrarà aquest any a l’ATM de Lleida. Pel que fa a Barcelona, hi ha una integració amb corones tarifàries que inclou també una part de la Selva i el Ripollès, mentre que al llarg d’aquest 2022 està previst que s’integri el Solsonès.

Sistema quilomètric

Segons explica la Generalitat, la implentació de la T-mobilitat Catalunya suposarà la supressió de les corones tarifàries. Quan entri en funcionament, els preus dels viatges passaran a establir-se amb un sistema quilomètric, a partir de la distància entre l’origen i destinació, amb bonificacions per a la recurrència en l’ús del servei.