La Creu Roja començarà a repartir durant les properes setmanes 350.000 quilos d’aliments a les famílies vulnerables de les comarques gironines. En total, més de 18.950 persones es beneficiaran de la distribució d’aliments, que es vehicularà a través de 6 assemblees locals i 25 organitzacions associades de repartiment.

Es tracta de la primera de les dues fases del Programa d’Ajuda Alimentària FEAD, que en total repartirà més de 700.000 quilos al llarg del 2022. La Creu Roja, juntament amb la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, són les entitats encarregades de distribuir aquests lots. El programa està cofinançat en la seva totalitat pel Fons d’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE) per a incrementar el suport al Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) amb l’objectiu d’abordar la situació de les persones que s’han vist afectats social i econòmicament per la crisi de la covid-19. Amb tot, el programa FEAD contribueix a pal·liar la pobresa, subministrant ajuda no financera a les persones més desafavorides en forma d’aliments i també a través d’activitats d’inclusió social.

La cistella d’aliments que es lliurarà a les persones beneficiàries d’aquest programa compta amb productes essencials. Així, en aquesta primera fase s’inclouen llet, oli d’oliva, arròs blanc, mongetes cuites, conserves de tonyina, macarrons, tomàquet fregit en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, cacau soluble i potets infantils d’arròs amb pollastre i de fruita per a les famílies amb nens petits a càrrec. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, s’encarrega de la selecció dels aliments que segueixen criteris bàsics de qualitat i varietat, fàcil manipulació i conservació, llarga vida útil i un format adequat per a la seva destinació final.

A banda del lliurament d’aliments, les organitzacions oferiran informació sobre els recursos socials més propers, elaborat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.