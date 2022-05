ERC té una vintena de caps de llista a un any de les municipals

ERC de Girona ja ha premut l’accelerador de cara a les eleccions municipals del maig de 2023. Quan falta un any per als comicis, ja té confirmats una vintena de caps de llista, inclosos els candidats d’algunes de les principals localitats, com Girona (Quim Ayats), Figueres (Agnès Lladó), Blanes (Àngel Canosa) o Lloret de Mar (Albert Ferrández). El president de la Federació d’ERC a Girona, Pau Presas, assenyala que estan apostant per «crear projectes de valor, que mirin al futur, integrats per gent honesta i amb ganes de treballar pel benestar de la gent dels seus pobles i ciutats». L’objectiu final dels republicans és ser la primera força municipalista a les comarques de Girona. En les eleccions de 2019, van estar molt a prop d’aconseguir-ho, ja que van quedar en segona posició amb una diferència de menys de 8.000 vot respecte Junts, que van ser els més votats a la província.

Les properes eleccions municipals estan previstes pel 28 de maig de l’any que ve: per tant, dissabte faltarà just un any. Els republicans volen arribar amb garanties a la cita, de manera que en els darrers mesos han començat a escollir i confirmar ja quins seran els seus caps de llista a alguns dels principals municipis de la demarcació.

En alguns casos, han optat per mantenir el mateix candidat que van tenir l’any 2019. Aquest és el cas de Girona, on Quim Ayats està essent vicealcalde durant aquest mandat; Figueres, on Agnès Lladó és alcaldessa; Blanes, amb l’alcalde Àngel Canosa al capdavant, la Bisbal, amb el batlle Enric Marquès de nou com a cap de llista, Santa Coloma de Farners, on Joan Martí optarà a revalidar també l’alcaldia, i Banyoles, on el regidor Jaume Butinyà intentarà de nou l’assalt a l’alcaldia.

En altres casos, els republicans han optat per una renovació del cap de llista. Així, a Ripoll Chantal Pérez assumirà la responsabilitat, a Lloret serà Albert Ferrández qui encapçali la candidatura, a Castelló d’Empúries la llista estarà liderada per Anna Massot i Eduard Díaz serà el candidat de Llagostera.

Altres candidats que ja tenen confirmats els republicans són Sergi Palomeras a Vilafant, Montserrat Rovira a Castell-Platja d’Aro, Carme Viñas a Calonge, Marc Puigtió a Sant Julià de Ramis, Francesc Simon a Fornells de la Selva, Francesc Castañer a Porqueres, Xavier Prat a Sant Hilari Sacalm, Gregori Martínez a Tossa i Josep Maria Fugarolas a Caldes de Malavella. Ahir a la nit estava previst escollir el cap de llista de Santa Cristina d’Aro, i avui es portarà a terme l’elecció del candidat de Sarrià de Ter.

A la Garrotxa encara no hi ha designat cap candidat oficialment, però, segons assenyala ERC, Miquel Reverter ja ha expressat la seva voluntat de tornar-se a presentar a Castellfollit de la Roca, mentre que també s’ha mostrat disposat a continuar Josep Reig a Tortellà. A localitats com les Preses o Santa Pau hi ha també propostes per encapçalar les candidatures.

Projectes «de valor»

A un any de les municipals, Presas ha volgut posar en relleu la feina que ha estat fent el seu partit al llarg dels últims mesos amb l’objectiu de ser els més votats a la província. «Apostem per crear projectes de valor, que mirin al futur, integrats per gent honesta i amb ganes de treballar pel benestar de la gent dels seus pobles i ciutats», assenyala. De la mateixa manera, considera que ERC «és l’organització més arrelada, propera i amb presència arreu de la demarcació de Girona». «Estem preparats per fer el pas i posar tot aquest bagatge al servei de tots els gironins i gironines, per millorar e ldia a dia i el benestar de la ciutadania des de cada municipi», indica.

Presas també destaca que els republicans ja porten temps treballant amb la vista posada en el maig de 2023. «Som la primera força municipalista a Catalunya, amb la majoria de llistes i projectes que es van presentar a les eleccions municipals de l’any 2019 consolidats», recorda.

De la mateixa manera, assegura que tenen converses i estan treballant «amb moltes persones dels municipis on encara no hi som per arribar-hi amb força i projectes de futur».