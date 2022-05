Els consells comarcals del Berguedà i el Ripollès consideren encertada la decisió d'ajornar la consulta sobre els JJOO d'Hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol. Creuen que la data «era precipitada» i els faltava informació sobre el projecte. En el cas del Ripollès, el seu president, Joaquim Colomer, va un pas més enllà i demana que s'aprofiti aquest temps per proposar una única pregunta a tot el territori. Colomer creu que Catalunya té la infraestructura necessària per assumir una candidatura sense l'Aragó i, de fet, considera que això podria beneficiar el Ripollès. Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, afegeix que l'ajornament era «un secret a veus» i opina que «els JJOO estan morts abans de començar».

Els veïns del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès també estaven cridats a votar a la consulta del 24 de juliol, però en aquest cas la pregunta era diferent de la de les comarques del Pirineu i se'ls volia demanar si creien que la seva comarca s'havia d'involucrar en la celebració dels JJOO d'Hivern. El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, continua defensant que la consulta no és necessària perquè creu que si el Govern considera que la celebració dels JJOO és positiu per al territori ja n'hi ha prou. «És una despesa innecessària, i crec que hi ha altres formes de consultar sense gastar ni un euro», afegeix. Tanmateix, Colomer considera que, ja que es vol fer la consulta, s'hauria d'aprofitar aquest temps per proposar una única pregunta a tot el territori.

Poca informació

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, entén la decisió del Govern perquè creu que la consulta «era precipitada i faltava informació»: «Realment conec molt poc el projecte i sóc el president del Consell Comarcal del Berguedà i l'alcalde de Guardiola de Berguedà, dos territoris molt propers als llocs on passaran els JJOO». En aquest sentit, Lara comprèn l'ajornament de la consulta i creu que és «una bona cosa per veure com avancen els esdeveniments, ja que és molt diferent si hi ha l'Aragó o no». En tot cas, el president s'ha mostrat convençut que el Govern tirarà endavant la proposta «amb l'Aragó o sense».

Uns jocs morts abans de començar

Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, que s'ha mostrat contrari a la celebració dels JJOO des d'un inici, celebra l'ajornament de la consulta: «Portar els nostres ciutadans a votar una cosa etèria no era molt just». Sánchez considera que aquesta decisió era «un secret a veus» donada la falta d'entesa «constant» entre el govern català i el d'Aragó. «Jo no sé si s'han entès mai. Vam començar sent els Jocs de Barcelona, després els de Barcelona-Aragó i al final seran els Jocs d'Espanya», assegura. Per Sánchez, «els jocs estan morts abans de començar».

«Plena confiança amb el Govern»

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha afirmat que tenen «plena confiança» amb el Govern i veu bé l'ajornament. Creu que les darreres decisions del govern aragonès han «dificultat que la consulta pugui tirar endavant amb els 'tempos' inicials» i considera que és «vital» que la ciutadania tingui tota la informació possible per «poder valorar el seu motiu de vot i definir-se correctament». «Si el Govern ha decidit ajornar-la perquè la ciutadania tingui el màxim d'informació possible no hi tenim res a dir», ha conclòs Gisbert.