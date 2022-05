Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres a una dona de 51 anys com a presumpte autora d'un robatori amb força i un delicte de furt a Camprodon.

Durant una inspecció a un establiment de compravenda d'or a Vic, els agents van detectar unes joies de procedència il·lícita, i van comprovar que havien estat sostretes el passat 14 i 16 d'abril, en un robatori amb força i un furt comesos a Camprodon.

En el primer cas, la dona va aprofitar que treballava al servei de neteja d'un hotel per sostreure un anell de l'interior d'una habitació. En el segon cas va furtar diverses joies de l'interior d'un domicili on havia treballat com a cuidadora.

També es va comprovar que la mateixa dona havia venut més joies, de dubtosa procedència, a diferents establiments des de l’any 2019, per un valor total del pes de l’or de més d’11.000 euros.

La investigació continua oberta per esbrinar l’origen de la resta de joies i no es descarta que estigui relacionada amb altres fets delictius.

La detinguda, sense antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria i haurà de comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll quan sigui requerida.