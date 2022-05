Els directors gironins volen tardes lectives a partir del 12 de setembre

Enmig de la nova onada de mobilitzacions convocades pels sindicats educatius contra la política del conseller d'Educació, ahir el titular de la cartera, Josep Gonzàlez-Cambray, va desembarcar a Girona per a reunir-se amb una trentena de directors d’escoles i instituts de les comarques gironines.

La proposta que va protagonitzar la trobada va arribar de la mà de la direcció territorial de Primària, que va demanar al conseller d’Educació assumir les tardes de setembre des dels mateixos centres educatius per a transformar-les en hores lectives, enlloc de cedir-les a empreses del lleure. «La proposta que li vam presentar és fer jornada continuada del 5 al 9 de setembre i, a partir del 12 de setembre, començar les classes amb l’horari habitual de cada centre», va explicar ahir la representant de les escoles de Primària a la junta central de Barcelona, Olga Salazar. «A favor de la qualitat educativa, apostem perquè els alumnes estiguin amb els seus mestres enlloc d’estar amb monitors de lleure», va detallar. Aquesta és, va defensar, una proposta que compta amb el suport de «gairebé el 100% de les direccions de les comarques gironines». «Davant del plantejament, va assegurar la també directora de l’escola Portitxol de l’Estartit, el conseller d’Educació «ens va dir que era una proposta molt generosa per part nostra i ens va assegurar que ho valorarà i ens donarà resposta a principis de la setmana vinent». A més, van reclamar que la partida pressupostària dirigida a les empreses del lleure es destini a «recursos per a l’escola inclusiva» i, així, poder atendre «millor» la diversitat d’alumnat. Segons Salazar, el conseller els va dir que «estudiaran» el plantejament.

La llum verda a la proposta per part del Departament d’Educació descarregaria les direccions dels centres educatius, que s’han d’encarregar de la gestió i la contractació de les activitats extraescolars de setembre. «Li vam traslladar que la dificultat de trobar monitors i vetlladors pels alumnes, la programació o el transport escolar fan que sigui inviable», va sentenciar Salazar. Amb tot, però, va afirmar que estan a favor de l’avançament del calendari escolar. «És una mesura encertada, fa temps que hem detectat que el període estival és massa llarg pels alumnes», va confessar.

Durant més de tres hores, les direccions van posar sobre la taula les seves inquietuds. «Sortim satisfets per haver tingut aquest espai de trobada, hem tingut temps d’exposar el que ens preocupa i la majoria de qüestions han quedat recollides», va assegurar Eva Rigau, directora de l’institut Vallvera de Salt. A Secundària, la principal reivindicació va ser la manca de recursos. «Li hem demanat molts més recursos dels que tenim ara perquè els centres, les estructures i la manera de funcionar ha canviat molt en els últims anys i s’ha de replantejar», va assegurar.

Amb tot, les direccions van celebrar la trobada i també que el conseller d’Educació «s’acostés al territori». «S’ha mostrat molt receptiu, hem vist una persona més propera», va assegurar Salazar. A més, va afegir que «ha mostrat el seu costat de professional de l’educació».

Concentració a les portes

Una trentena de manifestants es van concentrar ahir a les portes de la delegació de la Generalitat a Girona per a exigir la dimissió del conseller d’Educació, minuts abans de la seva arribada. Segons Núria Pastor, portaveu d’Educació de la Intersindical, «l’educació es mereix molt més del que fa aquesta conselleria, que no escolta als docents». La secretària general de CCOO Educació, Ester Satorras, va reclamar una «negociació real». Per al professor de l’institut Montilivi de Girona, Pau Pagès, l’objectiu de la concentració era «demostrar que seguim enfadats i en peu de guerra». A més, va afegir que es va sumar a la convocatòria per a il·lustrar al conseller que «darrera les seves decisions hi ha persones» i va lamentar la «desconnexió entre el dia a dia dels centres i la dinàmica de despatx que ens arriba des del Departament d’Educació». Des de l’institut Santa Eugènia de Girona, Marta Muñoz i Rosa Gonçalvez van instar al conseller a visitar un centre de màxima complexitat «per un dia» i «després parlem de tot el que vol implantar».