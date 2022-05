L’Hostal Font Sabeu de Llorà s’acomiada després de 100 anys

Clients habituals de l’emblemàtic Hostal Font Sabeu de Llorà es van congregar ahir a les portes de l’històric establiment per a acomiadar el que, durant més de 100 anys, ha estat una parada obligada pels veïns de la Vall del Llémena.

La marxa, però, no és voluntària. I és que els propietaris de la finca n’han reclamat el seu ús. «El contracte de lloguer anava a nom de la mare (Lita), que va morir abans de la pandèmia, i ara hi ha hagut una sentència que obliga al seu fill a marxar», va explicar una font propera a la família. Tot i això, ell «no ha volgut entrar en cap confrontació i ha acceptat que aquesta etapa s’ha acabat». De fet, aquest dimecres ja va lliurar les claus del local.

Un local que, a banda d’acollir hostes durant els seus anys d’esplendor, havia funcionat com a botiga de queviures, cafeteria i estanc. «Era el club social de la Vall del Llémena, tothom tenia un parent que hi havia fet la Primera Comunió, s'hi havia casat o havia batejat els seus fills». Un punt de trobada «emblemàtic» que, després de la mort de la mare, va reconèixer que «ja no és el que era». Ara, de fet, només servia «cafès esporàdics» pel nucli més íntim. «Si vèiem el cotxe del fill aparcat fora i la porta mig oberta ens hi aturàvem a prendre alguna cosa», va assenyalar.

Però tot i que l'històric establiment s'apaga, el llegat emocional persisteix. I ahir va quedar demostrat, amb un acte d'homenatge i record amb un únic objectiu: «donar-nos les gràcies».