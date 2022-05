El departament de Salut va anunciar ahir que les incapacitats temporals generades a causa d’un ingrés es gestionaran des dels hospitals per treure pressió a les agendes dels professionals de l’atenció primària. La mesura – que ha començat a implementar-se a partir d’una prova pilot que s’ha dut a terme al Vallès Occidental Est - està previst que es desplegui totalment arreu del territori català a finals d’aquest any 2022. Segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari, es preveu un estalvi d’entre 180.000 i 324.000 visites anuals. Segons la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, aquesta «desburocratització» permetrà «agilitzar el procés» amb una «clara millora» per pacients i professionals.

Pel que fa al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va destacar que es tracta d’una iniciativa «pionera, automatitzada i que permet fer la vida més fàcil». En aquest sentit, va remarcar que «estalvia desplaçaments de familiars del pacient hospitalitzat» que han d’anar al centre de primària per gestionar la baixa i també «té un impacte favorable en el dia a dia dels CAP». D’altra banda, Salut també va anunciar la implementació de pantalles tàctils en els equips d’atenció primària de tot Catalunya.