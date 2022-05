Treballadors del Trueta denuncien un augment d’agressions de pacients

Treballadors de l’hospital Trueta reclamen actuacions per a prevenir les agressions per part d’usuaris i acompanyants. En la darrera reunió del comitè de seguretat i salut de l’hospital, representants sindicals van mostrar la seva queixa perquè aquests incidents, tant verbals com físics, han augmentat en els darrers mesos.

Segons fons de l’Institut Català de la Salut consultades per aquest diari, l’any passat els treballadors en van patir 21 de notificades, i aquest any ja n’hi ha 14 en menys de cinc mesos. La majoria s’han produït en el servei de ginecologia, urgències i a la planta 5B. De les 21 agressions del 2021, 19 van ser verbals i 2, físiques. De les 14 d’enguany, 11 han sigut verbals i 3, físiques. Tot i que ja hi ha un protocol d’actuació establert per part de la unitat bàsica de prevenció, els treballadors demanen més mesures. D’entrada, demanen més hores per consultes psicològiques a les quals tenen accés quan són agredits. Seguidament, proposen que si l’agressor és l’acompanyant del pacient i és reincident, se li prohibeixi l’entrada al centre. També demanen que es faci un tríptic que informi els usuaris sobre les agressions al personal i les conseqüències que això pot portar. Finalment, els treballadors proposen que en comptes del nom i cognoms, tinguin un número a la targeta identificativa, per tal que no els puguin identificar.

En definitiva, comenten que el personal cada cop se sent més «desprotegit» i que alguns usuaris cada cop «utilitzen més la violència verbal i física».

Des de l’any 2004 es recullen i s’analitzen les situacions d’agressions i des del novembre de 2005, hi ha protocol·litzat un procediment de prevenció i actuació davant de les situacions de violència que estableix mesures de prevenció davant de situacions de violència.

Preocupació en la direcció

Les agressions als professionals és un tema que preocupa des de fa anys a l’Institut Català de la Salut a Girona. És per això que s’ha establert un circuit d’actuació propi davant d’una situació de violència, posant en marxa recursos de seguretat per als professionals que es troben davant de situacions de potencial agressió, establint procediments d’actuació durant i després de les situacions de violència, sistematitzant el tractament en la gestió d’aquests casos i recollint i analitzant totes les agressions per conèixer el perfil del problema dins l’organització.

Pel que fa al circuit intern d’actuació un cop passada l’agressió, cal tenir present que el comandament directe comunica l’incident d’agressió als diferents serveis implicats en el procés. D’una banda, des de la Unitat Bàsica de Prevenció es fa la investigació dels fets, posant-se en contacte amb el professional afectat, oferint-li un assessorament psicològic i efectuant els seguiment necessari. La Unitat d’Atenció a la Ciutadania es posa en contacte amb l’agressor al qual se’l fa coneixedor també dels seus drets i dels seus deures com a usuari del sistema públic. I des de l’Assessoria Jurídica es fa un acompanyament a la víctima en cas que aquesta vulgui denunciar els fets. RRHH també disposa al servei del professional afectat els mitjans necessaris per a poder efectuar la gestió de l’agressió.

Finalment, matisen que la majoria d’agressors tenen problemes de salut mental o bé actuen sota l’efecte de les drogues.