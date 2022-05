Josep Piferrer (Palafrugell, 1958) és alcalde del seu municipi natal des de 2017, després de liderar una moció de censura contra el socialista Juli Fernández. El 2019 va ser escollit a les urnes com a batlle; la seva formació (ERC) va constituir un tripartit amb Som Gent del Poble i Junts per Catalunya. Avui, cedeix l’últim any d’alcaldia d’aquest mandat al seu company de Govern, Joan Vigas com a part del pacte signat les darreres eleccions municipals. Piferrer té clar que no es tornarà a presentar a l’alcaldia.

Li queda algun projecte pendent d’executar que li hauria agradat tirar endavant abans de les pròximes municipals?

Considero que el programa electoral el complim quasi tot, però faltaran coses perquè la covid ens ha frenat. Sobretot m’hauria agradat acabar el desdoblament complet de l’avinguda d’Espanya, que deixarem amb una de les tres fases feta. D’obra feta estem contents; en tot moment hem tingut quatre o cinc obres en marxa.

En termes generals, com valora el mandat i el govern del tripartit del seu grup amb Som Gent del Poble i Junts per Catalunya?

En fem una valoració positiva. Hem invertit en obra i, amb el canvi de circulació de la carretera vella, hem baixat en un 30% l’accidentalitat dins del municipi en dades recollides el 2019, abans de pandèmia. Amb la coalició hem fet un treball d’equip interessant. Evidentment, també hem tingut algunes diferències, però les hem resolt bé. Arribem cohesionats. No mirem colors i ens ajudem.

Serà difícil cedir l’alcaldia al seu company de govern Joan Vigas aquest darrer any de mandat?

No. En Joan ha sigut el tinent d’alcalde i m’ha ajudat amb tot. Ara ens canviem els rols. Evidentment, l’alcalde té més responsabilitat, però sempre he tingut una persona al costat per ajudar-me i ara em toca a mi fer aquest paper. Em canvio dos metres de despatx i mantinc la meva agenda estant cada dia a l’Ajuntament. El 2019, ja ho vam pactar i estava mentalitzat.

Ha dit públicament que no es tornarà a presentar com a alcaldable de cara a les pròximes municipals. Per què? Anirà a la llista d’ERC per ser regidor?

Ho vaig dir el 2015 i ho vaig repetir el 2019. El meu compromís era per vuit anys. Seguiré a la llista, però sense optar a ser regidor; passaré a donar assessorament al partit sense càrrec.

Qui serà el cap de llista d’ERC?

Encara no ho sabem però ho anunciarem aviat. Estem entre set o vuit persones d’entre 30 i 40 anys amb experiència en associacions del poble.

Com preveuen que serà la temporada turística aquest estiu? Confien recuperar les xifres prepandèmiques?

L’ocupació de Setmana Santa ens permet preveure com serà la temporada d’estiu. Enguany, han vingut més estrangers que els darrers dos anys; sobretot de França, per la proximitat, però també d’Holanda i d’Alemanya. Per tant, calculem que aquest estiu, després de dos anys de pandèmia, tornarem a rebre turisme estranger, tot i que no és el nostre target majoritari. És cert que aquí no hem patit una gran davallada d’afluència a l’estiu perquè tenim molt turisme de proximitat, a més de molta segona residència.

Amb l’arribada de l’estiu, els nuclis litorals de Calella, Llafranc i Tamariu es tornaran a omplir de vehicles que busquen aparcament. S’ha previst alguna mesura per arribar que es col·lapsin?

Des de l’Ajuntament, treballem per habilitar, cada vegada més, aparcaments dissuasius a deu minuts a peu de la platja. Tot i això, no hi ha massa solucions perquè tenim l’espai que tenim. A Calella, l’any passat es van obrir unes 200 places al final de l’autovia; que es completen amb les 180 places de l’altra pàrquing públic. Als afores de Tamariu, sortint en direcció a Begur, n’hi ha un amb 100 places que es va inaugurar fa uns anys. I a Llafranc, també hi vam fer un aparcament públic de 180 places.

Per manca de materials, Palafrugell té dues obres parades. La de la plaça Priorat de Santa Anna i la de l’Antiga Escola d’Arts i Oficis. Quan creuen que podran acabar les obres i inaugurar els nous equipaments?

La previsió és acabar les dues obres a finals de juny, com ens havíem compromès. Res ens fa pensar que no ho puguem assolir. A la plaça del Priorat de Santa Anna només hi falten unes jardineres i uns fanals. I l’Antiga Escola d’Arts i Oficis, alguns elements de construcció.

Pel que fa a les tres poblacions costaneres del municipi, encara no s’han adjudicat les prop de mil boies que s’hi col·loquen i tot just s’ha obert la licitació. Quan considera que podran adjudicar-se les llicències?

La setmana que ve s’acaba el termini de presentació de propostes. I a finals de setmana, ja es podrà saber a qui s’adjudiquen. Cada any, començàvem a posar les prop de mil boies l’1 de juny i enguany serà el dia 6; anem una setmana tard.

A l’octubre de l’any passat, vau anunciar que rescindiríeu el contracte -signat fins al 2023 i amb possibilitat de dues pròrrogues- amb l’empresa de neteja Urbaser perquè no oferia un bon servei. Per fer-ho, s’havia de pactar una indemnització i plantejar el model de recollida de futur. Com avancen les negociacions?

Ara mateix, s’està redactant el nou contracte per treure’l a concurs. S’elabora pensant en l’agenda 2030, per implementar el canvi cap a la recollida porta a porta a Palafrugell i Llofriu. A Calella, Llafranc i Tamariu serà més complicat perquè hi ha molta segona residència. Una possible solució és col·locar contenidors emergents que es retirin durant el dia. Esperem publicar-lo al setembre perquè es puguin presentar al·legacions i, a finals d’any, efectuar el canvi d’empresa. Un cop fet, es calcularà a quina quantitat ascendeix la indemnització amb l’empresa actual.

I augmentareu l’import que es destina al servei.

Sí! Passarem d’un contracte de 3 milions, a gairebé 5 milions d’euros. Tanmateix, ara estem penalitzats perquè el reciclatge no es fa bé. Calculem que amb el canvi cap a la recollida porta a porta, augmentarem el percentatge de reciclatge del 50% al 70% i ens disminuirà el cànon que hem de pagar per no fer-lo com cal.