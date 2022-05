L’incendi de cinc cotxes a Peralada va ser intencionat i va començar en un de robat

Peralada es va despertar aquest dilluns amb l’aparició de cinc vehicles cremats. Tots ells en un mateix aparcament, el que hi ha a tocar de les escoles.

Aquest incendi es troba sota sospita i de fet, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres i seria intencionat, aquesta ja era la principal línia amb la qual treballaven. La Unitat d’Investigació a més ha pogut comprovar que el foc va començar en un vehicle robat. Un cotxe sostret a França i sobre el qual segueix indagant la policia.

Aquest incendi es va declarar cap a tres quarts de tres de la matinada, en el pàrquing de sorra que està al costat de l’escola. Els Bombers hi van desplaçar dues dotacions i quan hi van arribar les flames estaven totalment desenvolupades i van cremat totalment almenys quatre cotxes i un altre, també va resultar molt afectat.

Per la seva banda, la Guàrdia Municipal de Peralada va precintar la zona i des de llavors, els Mossos d’Esquadra treballen per esbrinar les causes del foc.