Joan Vigas (Palafrugell, 1958) assumeix avui i per primera vegada el càrrec d’alcalde de Palafrugell. Ho fa només durant el darrer any de mandat del tripartit de la seva formació (Som Gent del Poble) amb ERC i Junts per Catalunya. Aquests primers anys de mandat, ha estat ocupant el càrrec de Primer Tinent d’Alcalde.

Arriba a l’alcaldia l’últim any de mandat. Aplicarà algun canvi en la gestió?

Amb un any de mandat no es pot canviar gran cosa, només petits detalls. L’objectiu és endreçar una mica més el poble i acabar l’obra pública que tenim en marxa. Amb la pandèmia, hem pogut accedir a romanents que ens han permès invertir en remodelacions que tenim en marxa al carrer. No volem aplicar un canvi radical al poble; ni perquè cregui que s’hagi de fer, ni perquè tinguem possibilitats amb un sol any de mandat.

Amb el relleu a l’alcaldia de Palafrguell, dos dels municipis amb més habitants del Baix Empordà passen a tenir un alcalde de Tots per l’Empordà. Què significa això pel partit?

Tots per l’Empordà parteix de la idea que les administracions locals no necessiten partits estatals per fer-les funcionar. Necessiten gent que s’arremangui i actuï pel poble. Som grups totalment transversals, formats per persones de diferents ideologies, però que treballem amb l’objectiu comú de millorar el nostre municipi. Estem orgullosos que aquesta voluntat s’estigui convertint amb una taca d’oli i vagi calant als municipis, estenent-nos també a l’Alt Empordà. Al final, creiem que els ciutadans volen que els seus diners siguin gestionats de la millor forma possible.

Li queda algun projecte pendent d’executar que li hauria agradat tirar endavant abans de les pròximes eleccions municipals l’any que ve?

El del nou Ajuntament. Considero que Palafrugell necessita un nou espai més funcional i que representi la ciutat. L’actual té 900 metres quadrats i hi ha l’opció d’ampliar-lo 900 metre més amb un terreny que té al costat. L’objectiu és poder centralitzar els 295 treballadors, repartits actualment entre 70 centres de treball, per millorar la cohesió de l’equip. La sala de plens actual tampoc és un lloc adient per fer-los, perquè no és operativa.

En termes generals, com valora el mandat i el govern del tripartit del seu grup amb ERC i Junts per Catalunya?

Hem estat molt marcats per la pandèmia, però hi ha hagut molta cohesió. Potser perquè quan els problemes són molt grossos, hi ha més suport. En general hi ha hagut bon suport entre tots els grups. S’ha despolititzat molt i hem treballat per la gestió diària, fins i tot amb els partits de l’oposició. Palafrugell ha destinat 3 milions d’euros a ajudes de benestar social, convertint-se en un dels municipis que més diners hi va destinar de la província. Tots els partits vam votar sempre a favor de les ajudes.

Es tornarà a presentar com a alcaldable de cara a les pròximes eleccions municipals i encapçalant la llista de Som Gent del Poble?

Estem a un any vista. A l’anterior mandant, ho vam fer 4 o 5 mesos abans. Ara estic centrat en el mandat actual. Em sento orgullós de poder accedir a l’alcaldia del meu poble i també molt responsable de la feina que em pertoca com a màxim representant de Palafrugell. Considero que les formacions independents han vingut per quedar-se i que Som Gent del Poble té molt recorregut per fer. Quin paper jugarà Joan Vigas, encara no ho sé. Dependrà de qui siguem.

Una de les obres impulsades per aquest Govern és la construcció d’un pavelló a l’escola Barceló i Matas, que serà utilitzat pel centre i per fer-hi activitats esportives a la tarda. Estarà llest al setembre tal com estava previst?

No, i es fa difícil dir quan estarà. El projecte està en una fase inicial; estem pendents d’alguns tràmits d’altres administracions per fer l’aprovació final i publicar la licitació. Els ajuntaments hem de passar pel pla de licitacions per fer els contractes públics i tot s’endarrereix. A més, ara mateix s’hi afegeix l’encariment dels materials i els problemes de subministrament.

La primera fase d’obres per desdoblar l’avinguda d’Espanya, des de la plaça Pallach al carrer Àngel Guimerà, està previst que s’acabi a finals d’any. Com es gestionarà el trànsit aquest estiu per evitar cues?

Estem intentant que a l’estiu es pugui esponjar una mica més el trànsit, tot i que només hi hagi una línia per sentit com fins ara. L’empresa hi seguirà treballant, però durant el mes d’agost esperem que pugui estar més lliure de màquines.

Aquest serà el primer estiu en què es podrà fer servir el nou carril bici que connecta les platges de Calella i Llafranc amb el nucli de la vila. Tot i la polèmica de la seva construcció per la tala d’alguns arbres, com creu que afectarà en positiu als desplaçaments?

L’objectiu d’aquest carril és acostar el turisme a la vila i que la gent entengui que es pot viure a Palafrugell i amb cinc minuts, ser a la platja. Ens agradaria potenciar la vila turísticament. Creiem que és bàsic que la mobilitat dels nuclis costaners amb Palafrugell millori. I el carril bici promou la mobilitat sostenible a peu o en bicicleta. També hi ha el carril que connecta amb Tamariu i vam inaugurar el desembre del 2019. Per la polèmica, es van retirar uns quants arbres, però se n’han plantat més dels que hi havia.

El nombre d’habitatges turístics ha pujat a tota la Costa Brava amb la pandèmia. Al terme municipal de Palafrugell, la xifra s’enfila fins als 2.532. Us plategeu alguna mesura per regular-los?

La xifra no ens sembla alarmat encara. És veritat que han augmentat, però no ha fet un boom desmesurat. En el seu moment vam estudiar fer una ordenança específica, però es va considerar que no calia perquè la normativa de la Generalitat ens funciona. Aquí tenim més aviat moltes segones residències; també perquè l’orografia de Palafrugell ha propiciat pocs càmpings i pocs hotels grans.