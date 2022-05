El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat una modificació pressupostària de 60.000 euros per a fer realitat l’Arqueopark, el centre d’interpretació de les Coves de Serinyà, que ara encararà la darrera fase. Amb aquesta modificació, la partida econòmica per a la reposició de l’espai s’eleva als 200.000 euros.

El juny del 2019, el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà tancava les portes per a convertir l’espai en un centre d’interpretació, tot i que l’estiu passat va reobrir per a oferir-hi visites guiades durant els caps de setmana. Però al llarg d’aquests tres anys de tancament, malgrat que s’hi ha fet reformes, el projecte museogràfic havia quedat aturat.

Ara, segons el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Francesc Castañer, «ha de servir per tornar al parc la notorietat divulgativa i turística que havia tingut en anys anteriors». Per la seva banda, la consellera de Cultura del Consell Comarcal, Anna Garcia, apunta que «el projecte vol potenciar un equipament estratègic» per a «situar l’Arqueopark Coves de Serinyà al mapa patrimonial europeu».