El grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha presentat al Parlament una proposta de resolució per accelerar la construcció d’un nou edifici destinat a acollir l’Institut de Vilafant, que porta dos anys encallada. L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ja havia avançat que demanaria ajuda als seus companys del Parlament. De fet, ella va ser la impulsora d’aquesta proposta de resolució, ja que l’institut porta 14 anys funcionant en barracons. Segons va explicar Cantenys, «tant l’Ajuntament com la comunitat educativa consideren que el centre necessita un edifici que pugui acollir dues o tres línies per curs i que tingui espai per a cicles formatius i en canvi, el projecte fa dos anys que no avança».

La proposta de resolució, que signen entre altres els tres diputats gironins -Sílvia Paneque, Òscar Aparicio i Mònica Ríos- explica que «a més de la inqüestionable dedicació del professorat», la tasca educativa «requereix d’unes instal·lacions determinades, com ara aules de musica i plàstica i un segon laboratori, de les quals actualment l’institut no en disposa». El text també assenyala que «els alumnes mereixen deixar enrere els barracons i estudiar en espais més amables, grans, ben il·luminats, diàfans i confortables, en els quals tinguin les condicions òptimes per a l’aprenentatge».

El juliol de 2020, el govern de la Generalitat va aprovar la modificació del Pla Econòmic i Financer d’inversions (PEF) en construccions escolars, amb la incorporació de disset actuacions per un import total de 91.002.142 euros i dins aquest paquet hi havia inclosos 8.320.000 euros per a la construcció de l’institut de Vilafant.

En aquells moments s’havien iniciat els tràmits per a la construcció del nou institut i l’Ajuntament ja havia cedit els terrenys, però Ensenyament va indicar la conveniència d’adaptar l’orientació del futur edifici al nou Pla General del municipi. Segons explica l’alcaldessa de Vilafant, els representants del Departament d’Ensenyament van sostenir que aquesta nova actuació que es demanava no afectaria a la construcció del nou equipament, donat que ja es disposava de pressupost. «Dos anys més tard, però, Vilafant continua sense el nou institut i a hores d’ara encara no s’ha encarregat el projecte», explica Cantenys.

Davant d’aquesta situació, el PSC reclama que s’accelerin els tràmits pendents «per tal que sigui possible encarregar el projecte del nou institut de Vilafant abans de finalitzar l’any 2022»; que «es determini un calendari per a la licitació del projecte i per a la construcció de l’institut abans de finalitzar l’any 2022»; i incloure la partida pressupostària als pressupostos del 2023 per a la construcció de l’institut.