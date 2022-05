Durant dos dies Barcelona acull un congrés internacional que s’havia de fer el 2020 però es va ajornar per la pandèmia. En aquesta edició s’han dissenyat diversos espais per a la participació activa dels assistents, amb la incorporació d’una sala exclusiva d’activitat física terapèutica al costat de la zona d’exposició. També està prevista la participació d’associacions de pacients i altres professionals sanitaris. En total hi ha 1.8000 professionals inscrits.