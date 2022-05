A Madrid, on el Govern autonòmic sempre al·lega la llibertat dels centres per a organitzar-se, la jornada contínua està en clar ascens a l’escola pública. No passa el mateix a la concertada ni a la privada. Segons la Federació Giner de los Ríos, l’horari partit està implantat al 96% de les escoles concertades i privades davant del 40% de les públiques. En algunes demarcacions madrilenyes, com la zona sud, l’horari intensiu ja acapara el 79% dels centres públics. «És un problema per a les famílies. Algunes es veuen obligades a escollir una escola fora del seu barri per a aconseguir la jornada partida», critica la presidenta de l’entitat, Mari Carmen Morillas.