Les famílies dels instituts escola que a partir del curs vinent faran jornada partida a l’ESO estan preocupades pels efectes del canvi. El primer, que els tocarà la butxaca, serà el menjador. Els estudiants que visquin a prop del centre podran anar a casa a menjar i tornar, però la resta, s’haurà de quedar a dinar. Com s’organitza? Hi ha suficient espai? Com afectarà a les famílies la despesa del servei de menjador? Es donaran beques menjador? Portar menjar de casa pot ser una opció? Són preguntes per a les quals les famílies encara no tenen respostes. «Tot això s’hauria de parlar o d’haver parlat. Ha d’haver-hi un debat i no s’ha fet», lamenta Lluís Vila, president de Fapaes, una associació que agrupa més de 4.000 famílies d’alumnes de Secundària. No estan en contra de la «jornada saludable» perquè «no podia ser que els alumnes mengessin a les 15.30 o les 16.00», però sí que adverteixen que hi ha una sèrie de components que s’han de tenir en compte. «A Barcelona ciutat serà més fàcil, però a comarques no ho serà tant», apunta Vila. «No és viable, no tenim prou espai per a acollir el servei de menjador dels estudiants d’ESO, haurien de menjar a les aules o a la biblioteca però això no és ni higiènic ni saludable», explica la presidenta de l’AMPA de l’institut escola de Lloret de Mar, Mònica López.

El canvi també afectarà a l’horari de les activitats extraescolars. I en els municipis més petits, repercutirà en els horaris del transport interurbà. És per això que molts centres situats en aquests entorns planegen demanar una pròrroga d’un curs per a ajustar tots aquests aspectes.