El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra insta a millorar les condicions dels empleats del sector turístic. L’empresari constata que la falta de personal és ja un problema generalitzat i emplaça el sector turístic a una «profunda reflexió». I és que segons la seva opinió, «si s’apliquen les taules salarials que toquen, al sector turístic els sous no són baixos». L’empresari també demana al sector que no amagui «el cap sota l’ala» i apliqui millores.

Segons Gotanegra, cal desestacionalitzar i consolidar les plantilles. «La clau és poder oferir llocs de llarga durada», remarca. D’altra banda, recomana racionalitzar horaris i fer torns que permetin una major conciliació per fer més atractiu el sector.

«Tot plegat és un gran repte. (...) Estem començant la temporada i, si les coses van bé, pot ser molt bona. Hem de ser capaços d’organitzar equips que estiguin motivats», insisteix.

L’hostaleria anticipa un estiu marcat per la recuperació i el retorn del turisme internacional a Catalunya, després de dos anys marcats per la covid. Segons la majoria de restauradors i patronals com Fecasarm, els propers mesos poden, fins i tot, millorar les xifres prèvies a la pandèmia. No obstant això, l’activitat turística encara un problema que fa mesos s’arrossega: la falta de treballadors per la temporada alta a causa dels mals horaris i els sous baixos. «Si paguem el que es mereixen, el tiquet mitjà s’hauria de duplicar», adverteixen des del sector. Tanmateix, cambrers i treballadors d’hotels avisen que les bones expectatives de negoci poden ser a costa que sigui «el pitjor» en condicions laborals.

Un cas de Roses

Els propietaris de negocis reconeixen que la pandèmia ha fet estralls en el sector i que, fins i tot, costa trobar gent per la resta de l’any. A més, la situació ha portat a alguns bars de temporada a apujar la persiana més tard per falta de personal. «Tornem a fer una mica el que fèiem abans: jo he tornat a la cuina, els meus fills estan al negoci i tirem així a l’hivern i, per sort, a base d’anar preguntant hem pogut trobar gent per fer la temporada», destaca Àngel Campos, propietari del restaurant Ca la Margarita de Roses, que normalment duplica la seva plantilla a l’estiu.

«Ara tinc 12 persones i normalment a l’estiu 20, però ara mateix estic buscant cinc persones i no en trobo», apunta per la seva part en Miguel, que té un establiment que serveix menjars i copes i està obert de 8 del matí fins a la mitjanit.

El conveni de l’hostaleria està caducat des del 2019 i les negociacions per renovar-lo fa mesos que s’allarguen. En una reunió aquesta setmana, els sindicats van pressionar als gremis d’hotels i de restauració per incloure clàusules de revisió salarial i per arribar a un acord abans de la temporada alta per poder traslladar l’increment salarial com abans millor. Els representants estan centrant la negociació en els sous perquè veuen amb bons ulls la resta del text. Segons els sindicats, el problema es troba en el compliment de la normativa i no el seu contingut.