Una vintena de parelles de Ripoll es va tornar a reunir aquesta setmana per celebrar les noces d’or. Tots ells van festejar, fa 25 anys, les noces de plata al mateix lloc i amb una cerimònia multitudinària. Joan Audi i Milagros «Mila», són una de la vintena de matrimonis que es va retrobar a Ripoll per commemorar aquest mig segle de casats. Per telèfon, Audi, de 78 anys, explica que va conèixer a la «Mila», de 74, quan ell vivia a Vic i ella ho feia a Ripoll. Cinquanta anys més tard, ho han celebrat envoltats de les parelles que també es van dir «sí, vull» aquell mateix any, el 1972. Mentre recorda la vivència, Audi lamenta que les parelles d’avui en dia «als deu dies ja es llancen els plats pel cap»: «Crec que falta carinyo, amor i compromís entre la gent jove. Per a nosaltres la fidelitat, l’amor i la comprensió han sigut vitals al llarg d’aquests anys per arribar fins als cinquanta anys de matrimoni», comparteix.

La parella, que també va estar present a la celebració de les noces de plata, explica que hi ha molt bona relació entre la quarantena de matrimonis que es va casar l’any 1972 a Ripoll: «Cada any fem alguna celebració, hem voltat per tot Catalunya. Nosaltres som grans, però som molt i molt actius! Ens portem molt bé entre tots, tenim ganes de fer coses i de passar-nos-ho bé i per fer-ho sempre deixem de banda la política!». En el marc de la celebració, a la qual van acudir una vintena de parelles menys que fa 25 anys, segons Audi perquè alguns d’ells han mort els darrers anys o han enviudat, es va realitzar una cerimònia al Monestir de Ripoll, seguit d’una recepció a la sala de plens de l’Ajuntament i un dinar popular en un restaurant. La parella subratlla que la clau de l’èxit de la trobada és que «això per al poble és un esdeveniment» i valoren positivament la celebració de la jornada.