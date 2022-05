La plaga invasora del bernat marbrejat, un insecte que provoca importants danys a les fruites i hortalisses, podria causar enguany danys superiors als de 2021 als cultius de les comarques gironines. Així ho tem la Generalitat, que ha començat a detectar que els insectes que han sobreviscut a l'hivern ja es troben a cultius de Campllong, Llambilles, Cassà de la Selva, Bordils, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i la Tallada d’Empordà. És per això que el departament d'Acció Climàtica, l'IRTA i les diputacions de Girona i Barcelona han iniciat una campanya perquè la ciutadania ajudi a controlar la plaga, que ataca els cultius però és inofensiva per a humans i animals.

El bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) porta expandint-se pel territori català des de 2016 i l'any passat va originar danys a diferents cultius i comarques, segons constaten les dades aportades al Comitè de Seguiment que es fa per avaluar l’estat de la situació d’aquesta plaga invasora i els estudis desenvolupats amb l’objectiu d’establir de manera conjunta les mesures més adients per a la seva prevenció i lluita.

Aquest 2022, però, el Govern català tem que els danys puguin ser superiors als de l'any passat, ja que una primavera tan plujosa com la que hem tingut es converteix en un hàbitat ideal per a la seva reproducció. A la primavera, el bernat acaba la seva hibernació i marxa dels racons i les cases on s’havia amagat per passar-hi els mesos més freds per cercar nous llocs on alimentar-se i reproduir-se. S’alimenta i es reprodueix en jardins i cultius i es nodreix principalment de fulles, tiges i fruits, cosa que origina danys que en altres llocs d’Europa, com ara Itàlia, ja són molt greus.

Segons recorda la Generalitat, a diferència dels anys anteriors, la primavera de 2021 va ser molt seca, de manera que no va afavorir el desenvolupament d’aquest insecte i les poblacions es van mantenir en general baixes. Tot i així, a zones humides de les comarques del Gironès i la Selva es van trobar poblacions elevades que provocaven danys a plantacions fruiteres. A la comarca de la Selva, a Vilobí d’Onyar, els danys es van detectar en diferents espècies de fruiters a l’estadi de quallat del fruit. Al Gironès, els danys es van detectar en plantacions de pomera al moment de la collita a Bordils, en perers a Campllong i en diversos fruiters a Llambilles.

Climatologia favorable per incrementar la plaga invasora

Les dades meteorològiques apunten que aquesta primavera està essent més plujosa del que és habitual, de manera que podria provocar un augment del nombre d'individus de la plaga, que de moment concentra els seus danys a les comarques gironines i al Baix Llobregat Segons els registres recollits pel Departament d’Acció Climàtica i l’IRTA, l’any 2020, la primavera va tenir uns paràmetres més humits dels habituals, cosa que va afavorir una alta població de bernat marbrejat. En canvi, l’any 2021, la primavera va ser més seca, va frenar-ne l’augment d’individus i va limitar així el possible dany als conreus i les molèsties als nuclis urbans.

El bernat marbrejat és un insecte de color marró amb una venació marcada de color fosc en l’extrem de les ales i dues bandes clares a les antenes. És d’origen asiàtic i es va trobar a Catalunya per primera vegada a Girona l’any 2016, però el mateix any es va trobar també a la ciutat de Barcelona. Es va estendre, posteriorment, als municipis i cultius del Baix Llobregat. Podria haver arribat accidentalment a través de material comercial procedent dels països de l’est i el sud-est asiàtic originaris de l’insecte o bé de països on va ser introduït i ha desenvolupat grans poblacions com ara els Estats Units o Itàlia. Durant la campanya d’enguany, es posarà una especial atenció a les parcel·les on durant l’any anterior hi va haver danys, i en tot el conjunt de parcel·les on es va detectar l’insecte o se sospita que hi és.

Què hem de fer si trobem un bernat marbrejat?

Tot i ser un insecte que no transmet malalties als humans i els animals, produeix destorb quan entra a les cases o es mostra als balcons i terrasses, a més d’atacar els cultius i provocar pèrdues econòmiques importants. Per això, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’IRTA recorden que cal eliminar tots els exemplars de l’insecte per evitar que es reprodueixin i generin poblacions més altes que tornin a entrar a les cases durant la tardor i causin danys als cultius a l’estiu. Poden aparèixer en llocs molt diversos de les llars. Per exemple, se’l pot trobar al sofà, a les cortines, dins de coixins o als escocells de les finestres. Si se’n troba als habitatges, cal eliminar-los directament sense aplicar insecticides, per exemple utilitzant un aspirador o ofegant-los amb aigua i sabó, i, sobretot, no alliberar-los a l’exterior.

Els experts demanen a tothom que, si veuen un bernat marró marbrejat, l’eliminin. L’insecte s’assembla a altres espècies de bernats autòctons; per això, els experts indiquen que per identificar-lo cal fixar-se en les antenes, que tenen dues franges blanques cadascuna. A la part dorsal del cos, tenen un patró de color marró marbrejat, i també cal fixar-se en el ventre, que no té espina.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural coordina amb l’IRTA els treballs de seguiment, estudi i control de la plaga del bernat marbrejat. Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) també ajuden a la seva vigilància i control.

Campanya de col·laboració ciutadana

Al portal www.elbernatesaqui.cat i al web del departament d'Acció Climàtica es pot trobar informació relacionada amb la plaga i una secció oberta a la ciutadania perquè reporti observacions d’individus de bernat marbrejat per ajudar els experts a fer-ne un seguiment. Aquesta campanya està impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Diputació de Barcelona. Aquesta és una nova campanya que fa una crida específicament perquè la ciutadania col·labori en el control de la plaga i elimini els exemplars que trobi. La campanya també rep el suport de la Diputació de Girona perquè és una de les zones de risc envers possibles danys potencials originats per aquesta plaga i s’hi sumen també la Diputació de Tarragona i de Lleida per fer difusió de manera preventiva.