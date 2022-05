La Guàrdia Civil de Girona celebra aquest mes de juny l'última subhasta d'armes.

Hi haurà 770 armes a licitació, la major part escopetes. S'exposaran al públic a la comandància entre els dies 7 i 13 de juny -de 9 a 13 hores-.

La subhasta es farà a les nou del matí del dilluns dimarts dia 14 en la modalitat de sobre tancat.

Amb aquesta es posarà punt final a una tradició per a molts caçadors i col·leccionistes d'armes, que era intentar aconseguir una arma a bon preu.

Entre les últimes armes que es portaran a subhasta Girona hi haurà exposades: 569 escopetes, 63 carrabines, 28 rifles, 66 pistoles, 35 revòlvers, sis canons i sis espingardes.

En aquest última subhasta hi ha armes que van ser dipositades abans del 5 de novembre del 2020. En aquesta subhasta per exemple, a talla d'anècdota hi haurà un "armer" que es va comissar en un cas a Figueres del 2009 i a la qual el jutge en va donar el permís per la destrucció un cop validada la sentència, tal com va avançar la Guàrdia Civil el mes de febrer durant la inauguració de la nova oficina de la Intervenció d'Armes.

A la subhasta podrà concórrer qualsevol persona física o jurídica autoritzada per a la tinença, ús o comerç de les mateixes per les quals vulgui licitar.

Canvis en el reglament

La fi de les subhastes a particulars es deu a una modificació del reglament d’armes i amb motiu de l'entrada en vigor del Reial decret 726/2020. Que suposa que hagi quedat derogada la circular que regulava la subhasta d'armes a les Comandàncies de la Guàrdia Civil. L'última subhasta d'armes celebrada a Girona va ser el 2019.

A partir d'ara, quan un particular porti l'arma a la Guàrdia Civil, tindrà un any per fer-ne la transmissió o si no serà destruïda un cop quedi dipositada a la Intervenció d'Armes.

Seran destruïdes transcorregut el termini d'un any, excepte en els supòsits que n'acrediti el valor com a patrimoni històric. En aquest cas, encara es permet fer subhasta pública

La Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de la Comandància de Girona, segons informa el cos policial facilitarà a tots els interessats, l'imprès necessari i el plec de condicions per poder licitar a la subhasta, a excepció de la inherent a la fiança, que es formalitzarà com ho determini la Caixa General de Dipòsits de la Delegació Provincial d'Hisenda a Girona.