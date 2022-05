L’Institut Català d’Oncologia a Girona compta amb 61 infermeres oncològiques. Tal com passa a altres sectors, hi ha dèficit de personal. A més, les professionals tenen una problemàtica afegida, i que fa temps que reivindiquen: la manca de reconeixement de l’especialitat. Llopis lamenta que «aquest tipus de pacients requereixen unes cures especialitzades però en canvi nosaltres no tenim aquest reconeixement; encara hi ha molt camí per recórrer». És per això que «és important formar-se contínuament». Llopis està pendent de poder optar a participar a un congrés internacional.