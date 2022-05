Amb l'objectiu de contribuir a l'oferta d'oci per a la població de més edat de la comarca, afavorir la descoberta del patrimoni nacional entre els habitants i promoure la cohesió entre els ciutadans dels diferents municipis, el consell comarcal organitza la 4a Trobada de gent gran del Ripollès. Això és així després de la millora de la situació sanitària, que va impedir celebrar les edicions del 2020 i del 2021 d'aquesta efemèride.

En aquesta ocasió, i amb la voluntat d'aportar una destinació diferent de les ofertes fins ara, s'ha optat per organitzar un viatge fins a la Pobla de Lillet (el Berguedà). Allà, els participants podran pujar al Tren del ciment, visitar el Museu del ciment i visitar els Jardins Artigas, caracteritzats per l'estil modernista. Fetes les visites, els participants es desplaçaran fins a Campdevànol, on es durà a terme el dinar de germanor. Per acabar, a la tarda, visitaran el Molí gros.

El preu de la inscripció a la 4a Trobada de gent gran del Ripollès és de 39 euros. A més de totes les activitats detallades i el dinar, inclou el transport des de tots els municipis de la comarca on resideixin els participants. Les inscripcions s'han de fer als ajuntaments o als casals de gent gran, en funció del municipi. El termini per fer-ho conclou el 17 de juny.

CADA ANY, MÉS PARTICIPANTS

La Trobada de gent gran del Ripollès és una iniciativa de les àrees de Presidència i de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Ripollès. Aquesta serà la quarta edició després del gran interès que han despertat les tres primeres. Concretament, la darrera, amb destinació a Montserrat, va congregar 208 persones provinents de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. Per fer el desplaçament es van habilitar quatre línies d'autobús especials i dos serveis de llançadora. Superada la pandèmia i veient l'augment de la demanda d'activitats culturals i d'oci s'augura que aquesta quarta edició tornarà a ser un èxit.