Els projectes visats pels enginyers gironins tornen a situar-se en xifres prepandèmia per l’impuls de les renovables. Durant l’any passat, els enginyers graduats i els tècnics industrials van segellar 5.309 projectes arreu de la demarcació. Són gairebé un 22% més en comparació amb el 2020, l’any de l’esclat de la covid-19, i pràcticament igualen els del 2019 (quan van ser-ne 5.312). El degà del Col·legi d’Enginyers a Girona, Jordi Fabrellas, subratlla que la xifra «no deixa de ser un reflex de la conjuntura econòmica i social». Tot i que també admet que al costat «de la forta evolució en l’àmbit energètic i renovable», per contra, els projectes del sector industrial manufacturer han anat a la baixa per la crisi de matèries primeres.

Si els projectes es desglossen per activitats, aquella que en concentra més són els que es refereixen a seguretat industrial (1.876). La segueixen els certificats (1.437), els projectes vinculats a activitats i prevenció d’incendis (396), els que es refereixen a construcció (367) i els que s’emeten arran d’informes, valoracions i peritatges (111). El llistat es completa amb els projectes de telecomunicacions, vehicles o certificats d’eficiència energètica, entre d’altres.